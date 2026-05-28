Детальніше про уражені об'єкти та наслідки повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії після ударів?

За даними Генштабу, в ніч проти 27 травня Сили оборони вкотре вдарили по нафтопереробному заводу "Туапсинський", що у Краснодарському краї Росії.

Зафіксовано пожежу та задимлення на території підприємства. Масштаби завданих збитків уточнюються,

– заявили в Генштабі.

НПЗ у Туапсе є одним із найбільших у південній частині Росії. Він переробляє близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство забезпечує паливом, зокрема й російську армію.

Окремо підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали ударів ракетами Storm Shadow по програмно-апаратних комплексах засобів автоматизації розвідки Військово-повітряних сил Росії. Цілі були уражені поблизу російських Воронежа та Таганрога, а також в районі окупованого Севастополя.

На ТОТ Луганщини під прицілом були ворожі командні пункти у районах Цвітних Пісків та Сорокиного. Також було уражено склад матеріально-технічного забезпечення, радіолокаційну станцію "Небо-СВ" та командно-штабну машину зі складу "Бук-М2" окупантів поблизу Кам'янки та Кадіївки.

А в районі Азовського на Запоріжжі удар прийшовся по російському виробництву БпЛА.

Нещодавні удари по ворожих об'єктах

Раніше повідомлялось, що від ударів по російському Воронежу постраждала авіабаза "Балтимор". Пошкоджено могло бути технічно-експлуатаційну частину та стоянку авіаційної техніки. Крім того, там окупанти тримають винищувачі Су-34 47-го авіаполку, які використовуються для ударів КАБами.

До цього Генштаб підтвердив, що в результаті удару по Сизранському НПЗ 21 травня його роботу було зупинено.