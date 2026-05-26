Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони?

У Генштабі заявили, що СОУ атакували командний пункт росіян в Очеретиному, що на Донеччині, та пункт управління полку у Верхній Криниці на Запоріжжі. Також на тимчасово окупованих територіях цих областей було уражено два ворожі пункти управління БпЛА.

Крім того, під прицілом захисників опинився склад ворожих безпілотників та матеріально-технічних засобів біля Новопетриківки, а також у самому Донецьку. У районі Дебальцевого Сили оборони вгатили по залізничній цистерні з пально-мастильними матеріалами окупантів.

За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" (Сизрань, Самарська область, Росії), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року,

– уточнили військові.

Окремо 25 травня під ударом була лінійна виробничо-диспетчерська станція "Ярославль". У результаті успішних ударів було пошкоджено обладнання та резервуари.

Насамкінець у Генштабі підтвердили удар по ворожій радіолокаційної станції 1Л125 "Ніобій-СВ" у Ярську, що на Луганщині.