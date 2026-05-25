Деталі розповіли в Генштабі увечері 25 травня.

Що уразили ЗСУ?

У ніч на 25 травня 2026 року Сили оборони України уразили нафтобазу "Белец", яка розташована в місті Унеча Брянської області. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора.

Масштаб завданих збитків поки уточнюють.

Також уражено склад зберігання російських боєприпасів у Міжгір'ї в тимчасово окупованому Криму, склад боєприпасів у районі Новоянисолі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині.

Іще уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Докучаєвська на Донеччині, комунікаційний вузол підрозділу окупантів у Іванівці Донецької області та взвод управління артилерійського підрозділу противника в Троїцькому Запорізької області.