Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Українські військові повідомили про ймовірну підготовку Росією до запуску ракети "Орешник" по території України впродовж цієї доби.

За їхніми даними, пуск може бути здійснений із полігону "Капустин Яр".

У повітряних силах закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також закликав уважно ставитись до небезпеки, наголошуючи на активність противника на полігоні "Капустин Яр".

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Нагадаємо, Росія тричі випускала на українські міста балістичну ракету середньої дальності типу "Орешник". Востаннє така балістика атакувала Україну в ніч на 24 травня. Тоді окупанти влучили в гаражний кооператив у Білій Церкві.

Водночас у російському публічному просторі почали з'являтись невдоволення, мовляв, очікували більшого ефекту від цієї зброї. Тоді Путін вирішив виправдатись й під час спілкування з журналістами на полях Петербурзького економічного форуму заявив, що повноцінного бойового застосування "Орешника" проти України нібито ще не було.

Також він уточнив, що удар по об'єкту в Білій Церкві було нанесено нібито навмисно – для перевірки роботи системи та оцінки результатів ураження для подальшого використання зброї. Разом із тим, він додав що російські війська атакували туди, де було б зручно подивитися результати.