Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував російське ІПСО у власних соцмережах.

Що сказали у ЦПД?

Андрій Коваленко заявив, що Міністерство закордонних справ Росії анонсувало подальший терор мирного населення обстрілами дронами й ракетами. Він нагадав, що перед візитом Путіна до Сі Цзіньпіна, Кремль робив вигляд, що задумується про можливе завершення війни.

Проте зараз ворог чітко демонструє, що налаштований воювати. Йому не потрібен мир.

Терором цивільних путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку росії. І все це він робить замість завершення війни, – заявив Коваленко

Він нагадує, що атака відбувалась на тлі нездатності Росії захистити території, коли українські дрони долітають навіть до Москви.

Наслідки атаки Росії на Київ 24 травня

Окупанти завдали масованих ударів по Україні. Ворог масштабно атакував Київ дронами та ракетами. У ПС ЗСУ доповіли, що Росія запустила по Україні 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Сили ППО змогли знищити 604 цілі.

Під обстрілом опинилися Шевченківський, Оболонський, Подільський, Голосіївський, Дарницький та Дніпровський райони міста. Лук'янівський ринок вигорів після нічних ударів по Києву.

Росіяни розтрощили 300 об'єктів у Києві, зокрема 150 приватних та багатоповерхових будинків. Про це заявив Володимир Зеленський