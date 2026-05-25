Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал российское ИПСО в собственных соцсетях.

Смотрите также Россия выбрала цели как повод ударить по Киеву: "Флеш" раскрыл суть ночной атаки

Что сказали в ЦПД?

Андрей Коваленко заявил, что Министерство иностранных дел России анонсировало дальнейший террор мирного населения обстрелами дронами и ракетами. Он напомнил, что перед визитом Путина к Си Цзиньпину, Кремль делал вид, что задумывается о возможном завершении войны.

Однако сейчас враг четко демонстрирует, что настроен воевать. Ему не нужен мир.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Террором гражданских путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность россии. И все это он делает вместо завершения войны, – заявил Коваленко

Он напоминает, что атака происходила на фоне неспособности России защитить территории, когда украинские дроны долетают даже до Москвы.

Последствия атаки России на Киев 24 мая

Оккупанты нанесли массированные удары по Украине. Враг масштабно атаковал Киев дронами и ракетами. В ВС ВСУ доложили, что Россия запустила по Украине 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БПЛА различных типов. Силы ПВО смогли уничтожить 604 цели.

Под обстрелом оказались Шевченковский, Оболонский, Подольский, Голосеевский, Дарницкий и Днепровский районы города. Лукьяновский рынок выгорел после ночных ударов по Киеву.

Россияне разбили 300 объектов в Киеве, в том числе 150 частных и многоэтажных домов. Об этом заявил Владимир Зеленский