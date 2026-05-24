Про це повідомляє український військовий експерт, фахівець у галузі радіотехнологій та позаштатний радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що "Флеш" каже про атаку?

"Флеш" зазначив, що кількість ракет у цьому ударі була настільки значною, що наявні ресурси ППО не дозволили перехопити їх у повному обсязі. Водночас робота українських сил оборони проти ударних дронів, зокрема типу "Шахед", продемонструвала вищу ефективність, ніж середньостатистичні показники за останні пів року.

Щодо "Шахедів", Сили оборони продемонстрували кращі показники, ніж у середньому за півріччя. Цього разу частка перехоплювачів вже склала понад 40% від усіх збитих "Шахедів". Позитивна динаміка роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні 4 місяці очевидна,

– каже він.

Окремо він звернув увагу на тактику застосування "Шахедів". За його словами, російські війська використовували масовані хвилі дронів, які заходили за подібними маршрутами з метою перевантаження української ППО. Невелика частина безпілотників, зокрема реактивні модифікації, намагалася атакувати Київ із північного напрямку.

Також у цій атаці було небагато дронів із системами дистанційного керування, а ставка робилася передусім на масовість, а не на точність. Спроб керування "Шахедами" з території Білорусі цього разу не зафіксовано, однак "Флеш" зауважив, що робити остаточні висновки зарано.

Окремо він висловив думку, що частина цілей у Києві могла мати радше символічний або інформаційний характер, ніж військову цінність. Серед таких об’єктів він згадав інфраструктурні локації, які вже неодноразово зазнавали ударів і фактично не використовуються у повному обсязі.

На думку експерта, у цій атаці Росія не застосувала нових тактичних або технологічних рішень. Загальна картина удару, за його словами, повторює вже відомі підходи – масованість, змішані типи засобів ураження та спроба перевантаження української системи ППО.

Що відомо про атаку 24 травня?

У ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ за останній період, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники. Основний удар припав саме на столицю та Київську область, де фіксували численні влучання та падіння уламків.

Внаслідок атаки в місті виникли пожежі, руйнування житлових будинків і пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Станом на 16:03 відомо щонайменше про 81 постраждалу, серед яких троє дітей.

У лікарнях перебуває 31 поранений, троє з них у тяжкому стані, ще 46 людей отримали допомогу амбулаторно або на місці. Віталій Кличко підтвердив загибель двох жінок віком 86 і 44 роки, одна з яких перебувала у житловому будинку в Шевченківському районі.

Під час удару вибухова хвиля пошкодила будівлю Кабінету Міністрів України, де вибило вікна, однак урядовий квартал не зазнав прямих влучань у ключові споруди. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що серед працівників уряду постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС працювали на десятках локацій по всьому місту, ліквідовуючи пожежі та розбираючи завали. Суттєвих пошкоджень зазнали житлові будинки у різних районах столиці, зокрема в Шевченківському, де уламками та вибуховою хвилею зруйновано частину під’їздів.

Також постраждали Лук’янівський ринок, торговий центр "Квадрат", будівля Міністерства закордонних справ, офіс податкової служби та відділення "Укрпошти". У кількох районах було зафіксовано масштабні пожежі, які поширювалися через уламки збитих цілей.

За попередніми даними моніторингових каналів і військових, Росія застосувала змішану тактику удару, поєднавши ракети великої дальності та дрони-камікадзе для перевантаження системи ППО. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони, мобільні вогневі групи та авіація.

Частину цілей вдалося знищити в повітрі, однак через масштаб атаки не всі ракети й дрони були перехоплені. Окремо повідомлялося про використання ракет типу "Калібр", Х-101 та "Іскандер", а також великої кількості ударних БпЛА.