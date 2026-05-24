Про це у телеефірі "Суспільного" повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У чому полягали головні труднощі для ППО?

За словами Ігната, нинішні можливості ППО не дозволяють досягати майже 100-відсоткового результату під час одночасних масованих ударів великою кількістю ракет і дронів. Він наголосив, що цієї ночі Росія застосувала один із найбільших комбінованих ударів за весь час повномасштабної війни.

Ворог використав до 700 повітряних засобів нападу різних типів, зокрема ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети.

Основний удар відбувся по столиці України. І одночасне застосування засобів фактично не дозволяє працювати на той результат, який нам хотілося б бачити, – близький до 100%. Але усе одно він високий,

– пояснив Ігнат.

Окремо речник Повітряних сил звернув увагу на застосування Росією балістичних і аеробалістичних ракет. Йдеться про "Кинджали", "Циркони", "Іскандери-М", ракети С-400 та "Орєшнік". Саме ці цілі залишаються найбільш небезпечними через надзвичайно високу швидкість і складність перехоплення.

Він підкреслив, що єдиною системою, здатною ефективно збивати балістику, залишається Patriot із ракетами PAC-3. Саме тому Україна потребує збільшення кількості як цих систем та боєприпасів до них.

Ігнат також повідомив, що під час відбиття атаки добре проявили себе винищувачі F-16. За його словами, літаки починали працювати по цілях одразу після заходу російських ракет у повітряний простір України та допомагали перехоплювати їх на різних ділянках польоту.

Знову ж таки дуже непогано відпрацювали, але все не зупиниш,

– зазначив представник Повітряних сил.

Попри складність атаки, значну частину російських ракет і дронів українські сили ППО все ж змогли знищити ще на підльоті до цілей. Водночас у Повітряних силах визнають: за нинішньої інтенсивності обстрілів та дефіциту ракет до систем ППО повністю перекрити небо над усією країною поки неможливо.

Що відомо про кількість збитих цілей?

У ніч на 24 травня російська армія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак по Україні, випустивши майже 700 повітряних цілей різних типів. Основним напрямком удару став Київ, по якому ворог застосував ракети та сотні ударних безпілотників.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА. Також окупанти запустили сотні ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів-імітаторів "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, мобільні вогневі групи, сили РЕБ, зенітні ракетні війська та підрозділи безпілотних систем. За попередніми даними, українська ППО змогла збити або подавити 604 ворожі цілі, серед яких 55 ракет і 549 безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного дрона на 54 локаціях, а уламки збитих цілей впали ще на 23 об'єктах. У Повітряних силах наголосили, що атака тривала навіть після ранкового зведення, а в небі залишалися ворожі БпЛА.