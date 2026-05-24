Об этом в телеэфире "Суспільного" сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В чем заключались главные трудности для ПВО?

По словам Игната, нынешние возможности ПВО не позволяют достигать почти 100-процентного результата во время одновременных массированных ударов большим количеством ракет и дронов. Он отметил, что этой ночью Россия применила один из крупнейших комбинированных ударов за все время полномасштабной войны.

Враг использовал до 700 воздушных средств нападения различных типов, в частности ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Основной удар произошел по столице Украины. И одновременное применение средств фактически не позволяет работать на тот результат, который нам хотелось бы видеть, – близкий к 100%. Но все равно он высокий,

– объяснил Игнат.

Отдельно представитель Воздушных сил обратил внимание на применение Россией баллистических и аэробаллистических ракет. Речь идет о "Кинжалах", "Цирконах", "Искандеры-М", ракеты С-400 и "Орешник". Именно эти цели остаются наиболее опасными из-за чрезвычайно высокой скорости и сложности перехвата.

Он подчеркнул, что единственной системой, способной эффективно сбивать баллистику, остается Patriot с ракетами PAC-3. Именно поэтому Украина нуждается в увеличении количества как этих систем и боеприпасов к ним.

Игнат также сообщил, что во время отражения атаки хорошо проявили себя истребители F-16. По его словам, самолеты начинали работать по целям сразу после захода российских ракет в воздушное пространство Украины и помогали перехватывать их на разных участках полета.

Опять же очень неплохо отработали, но все не остановишь,

– отметил представитель Воздушных сил.

Несмотря на сложность атаки, значительную часть российских ракет и дронов украинские силы ПВО все же смогли уничтожить еще на подлете к целям. В то же время в Воздушных силах признают: при нынешней интенсивности обстрелов и дефиците ракет к системам ПВО полностью перекрыть небо над всей страной пока невозможно.

Что известно о количестве сбитых целей?

В ночь на 24 мая российская армия осуществила одну из самых массированных комбинированных атак по Украине, выпустив почти 700 воздушных целей различных типов. Основным направлением удара стал Киев, по которому враг применил ракеты и сотни ударных беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что всего было зафиксировано 690 средств воздушного нападения – 90 ракет и 600 БпЛА. Также оккупанты запустили сотни ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов-имитаторов "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, мобильные огневые группы, силы РЭБ, зенитные ракетные войска и подразделения беспилотных систем. По предварительным данным, украинская ПВО смогла сбить или подавить 604 вражеские цели, среди которых 55 ракет и 549 беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного дрона на 54 локациях, а обломки сбитых целей упали еще на 23 объектах. В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась даже после утренней сводки, а в небе оставались вражеские БпЛА.