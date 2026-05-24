О вражеской тактике ударов ракетами рассказал в эфире Киев24 начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Какую тактику использовала Россия при запуске ракет?

По словам Игната, враг синхронизировал запуски ракет, чтобы перегрузить украинскую ПВО.

Российские войска запускали ракеты с разных направлений так, чтобы они одновременно или почти одновременно заходили в украинское воздушное пространство.

Так, по данным Воздушных сил, в ночь на 24 мая враг атаковал 90 ракетами:

"Орешником" из Капустиного Яра в Астраханской области;

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области;

3 противокорабельными ракетами 3М22 "Циркон" из Крыма и Курской области;

30 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянска, Курска и Крыма;

54 крылатыми ракетами Х-101/ Искандер-К/ Калибр из Вологодской, Курской областей и акватории Черного моря.

Игнат подчеркнул, что отдельную опасность представляют ракеты "Циркон". Ранее их Россия запускала из Крыма, а теперь может применять и с северного направления, сокращая время подлета.

Справка: "Циркон" – это гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, которую Россия позиционирует как одну из самых современных в своем арсенале. Авиаэксперт Анатолий Храпчинский заметил 24 Каналу, что "Циркон" может долететь из Крыма в Киев за 6 – 10 минут. Если это запуск из Курской области, то ракета долетит за 4 – 6 минут.

Кроме ракет, враг также запустил 600 дронов различных типов.

Какие последствия массированной атаки на Киев 24 мая?

Большинство количество средств поражения этой ночью летело на Киев. В городе много разрушений гражданских объектов и культурных памятников.

Так, в результате массированного обстрела изуродованы:

Национальный художественный музей Украины и Национальный музей "Чернобыль";

здание МИД;

Национальную филармонию, Национальную музыкальную академию и Киевскую оперу;

Национальную библиотеку Украины имени Ярослава Мудрого;

Контрактовый дом и Почтовую станцию;

Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского.

В целом по Украине в результате атаки погибли 4 человека – в Киеве и области, около 100 пострадали.