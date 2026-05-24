О деталях ночного террора рассказала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что известно о повреждении здания Кабмина?

В ночь на 24 мая Россия осуществила очередную массированную атаку на Украину, использовав ракеты и ударные беспилотники. Одной из целей врага стал Киев, где в результате взрывной волны было повреждено главное здание правительства Украины. По предварительной информации, там выбило окна. Несмотря на повреждения, обошлось без пострадавших среди работников и людей, которые находились вблизи правительственного квартала.



Поврежденное здание Кабмина в результате российского террора / Фото со страницы премьер-министра Юлии Свириденко

Свириденко отметила, что последствия атаки по другим регионам Украины оказались значительно трагичнее. Из-за российских ударов по гражданской инфраструктуре погибли по меньшей мере четыре человека, еще более 80 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, что российские войска в очередной раз применили комбинированную тактику ударов, используя одновременно ракеты и дроны-камикадзе. Основными целями стали гражданские объекты и городская инфраструктура. Во многих областях работали силы противовоздушной обороны, однако часть враждебных целей все же нанесла разрушения.

Оккупанты третий раз применили баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Известно, что в результате удара пострадали гаражный кооператив и здания предприятия в Белоцерковском районе Киевской области.

Однако россиян очень возмутила такая атака. Российские военкоры потрясены результатом. После этого они и сами признают, что история с "Орешником" больше похожа на попытку пропаганды для внутренней аудитории, а не для конкретных результатов на территории Украины.