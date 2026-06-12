Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в украинских властях.

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Что известно о предупреждении США о российской атаке?

По словам собеседника РБК-Украина, предупреждающая информация действительно поступала, однако не уточняется ее характер и степень достоверности.

К моменту публикации официальных заявлений от администрации США или предупреждений от посольства в Киеве не обнародовано.

Напомним, Владимир Зеленский предупредил о возможных массированных атаках России в ближайшие дни и призвал украинцев внимательно реагировать на сигналы тревоги. Он подчеркнул, что главное – сохранять бдительность и беречь жизнь.

В Воздушных силах ВСУ сообщили о вероятной угрозе применения Россией баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в течение 12 июня. По данным военных, запуск может быть осуществлен с полигона "Капустин Яр". Украинцы призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и реагировать на возможные угрозы. О повышенной активности врага также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Последняя атака "Орешником" по Украине

Ночью 24 мая российские войска применили против Украины БРСД "Орешник". Оккупанты направили ее на Белую Церковь Киевской области. Известно, что в результате атаки было зафиксировано повреждение гаражного кооператива и здания предприятия.

Кроме того, ракета, которую оккупанты применили во время атаки, была не одна. Вторая ракета упала на временно оккупированную территорию Донецкой области. Точное место падения неизвестно, однако, вероятно, речь идет о районе между Авдеевкой и Константиновкой. Аварийное завершение полета явилось ударом по заявленным характеристикам российской ракеты, которую подавали как новое стратегическое вооружение.