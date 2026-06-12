Про це пише РБК-Україна з посиланням на джерело в українській владі.

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Що відомо про попередження США про російську атаку?

За словами співрозмовника РБК-Україна, попереджувальна інформація дійсно надходила, однак не уточнюється її характер і рівень достовірності.

На момент публікації офіційних заяв від адміністрації США чи попереджень від посольства у Києві не оприлюднено.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський попередив про можливі масовані атаки Росії найближчими днями та закликав українців уважно реагувати на сигнали тривоги. Він наголосив, що головне – зберігати пильність і берегти життя.

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірну загрозу застосування Росією балістичної ракети середньої дальності "Орешник" протягом 12 червня. За даними військових, запуск може бути здійснений із полігону "Капустин Яр". Українці закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно реагувати на можливі загрози. Про підвищену активність ворога також повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Остання атака "Орешником" по Україні

Уночі 24 травня російські війська застосували проти України БРСД "Орешник". Окупанти скерували її на Білу Церкву Київської області. Відомо, що внаслідок атаки було зафіксовано пошкодження гаражного кооперативу й будівлі підприємства.

Крім того, ракета, яку окупанти застосували під час атаки була не одна. Друга ракета впала на тимчасово окупованій території Донецької області. Точне місце падіння невідоме, проте ймовірно йдеться про район між Авдіївкою та Костянтинівкою. Аварійне завершення польоту стало ударом по заявлених характеристиках російської ракети, яку подавали як нове стратегічне озброєння.