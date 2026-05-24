Пуск ракети росіяни здійснили з полігону Капустін Яр. Цю інформацію в коментарі для РБК-Україна підтвердив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про удар "Орешником" по Київщині?

У ніч на 24 травня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, використавши велику кількість дронів, балістичні ракети та задіявши носії крилатих ракет у повітрі й морі.

Після першої години ночі в Києві та області пролунали вибухи. Також повідомлялося про можливу загрозу застосування ракети середньої дальності "Орешник".

Варто зауважити, що попри підтвердження інформації про запуск "Орешника" по Білій Церкві з боку Повітряних сил, у Київській обласній прокуратурі кажуть, що достеменно наразі невідомо, яке саме озброєння використали росіяни проти Київщини.

При цьому у звіті Повітряних сил зазначається, що ворог уночі запустив 1 балістичну ракету середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська область Росії). Найімовірніше, йдеться саме про "Орешник".

Довідка. Ракетний комплекс "Орешника" розміщений на платформі МЗКТ-79291, яку спершу розробляли для комплексу РС-26 "Рубеж" – у Росії його представляли як полегшену міжконтинентальну ракету.



За оцінками, "Орешник" може мати підвищену бойову ефективність завдяки двоступеневій конструкції, схожій на ту, що використовується в ракетах "Ярс" і "Тополь". Водночас вантажопідйомність шасі МЗКТ-79291, яка сягає близько 60 тонн, майже дорівнює характеристикам платформи МАЗ-547, на базі якої свого часу створили комплекс "Піонер".

Росіяни вже не вперше б'ють "Орешником": що відомо про попередні випадки?

Перший випадок застосування "Орешника" зафіксували 21 листопада 2024 року: удар припав по Дніпрі. Передбачуваною ціллю називали Південмаш, однак ракета, як стверджується, впала поруч – у районі гаражів.

Другий інцидент стався ввечері 8 січня 2026 року на околицях Львова. Ураження зазнав об'єкт критичної інфраструктури у Львівському районі поблизу села Рудно, неподалік кордону з Євросоюзом.