Про це інформує 24 Канал з посиланням на Associated Press. Уламки показали перед тим, як їх забрали правоохоронці для експертиз та досліджень.

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Видання опублікувало фото, на яких видно залишки ракети "Орешник". Саме цієї новою зброєю росіяни атакували Дніпро.



Уламки нової балістичної ракети / Фото Associated Press



Металеві фрагменти ракети "Орешник" / Фото Associated Press



Уламки розміщені на зеленому штучному газоні перед камуфляжною сіткою / Фото Associated Press

За даними слідчих СБУ, це перший випадок, коли такі уламки були знайдені на українській території.

"Слід сказати, що зазначені уламки ракети було знайдено та вилучено слідчими органами Служби безпеки після ракетного удару, який було завдано по місту Дніпро 21 листопада 2024 року", – зазначив слідчий у відео.

Уламки ракети, якою Росія атакувала Дніпро: відео

Співробітник СБУ додав, що ракета є балістичного типу та рухалася виключно за балістичною траєкторією, на яку впливав лише аеродинамічний опір.

Атака на Дніпро новою ракетою

Російські війська зранку 21 листопада атакували Дніпро завдавши руйнувань центру реабілітації для людей з інвалідністю, котельні, підприємству та приватним будинкам. Унаслідок удару поранень зазнали двоє людей.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал" і 7 крилатими ракетами Х-101. У ПС вважають, що МБР запустили з Астраханської області Росії.