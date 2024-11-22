Якби росіяни не попередили щонайменше ті держави, які володіють ядерною зброєю, про пуск міжконтинентальної ракети, то ті 9 країн повинні вдарити у відповідь, згідно з бойовими статутами. Це 24 Каналу зауважив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман.

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"Ніхто не буде вагатись"

Олексій Гетьман зазначив, що коли міжконтинентальна балістична ракета підіймається на висоту понад 100 кілометрів, то ніхто не знає, куди вона прямує далі. Це може розцінюватись ядерними державами як атака на власну країну.

Тому про атаку на Дніпро "Рубежем" чи "Орешником" були повідомлені за пів години. Зокрема, США. Про всі інші запуски вони так само мають бути попереджені.

Не тому, що такі міжнародні правила і Росія намагається дотримуватись їх, а тому що це одразу удар у відповідь. Тут без вагань, ніхто не буде збиратися на наради, аналізувати. Підіймаються у повітря балістичні міжконтинентальні ракети – все, це атака без попередження. Це розцінюється як атака на країну і удар у відповідь завдається одразу,

– пояснив майор запасу.

Адже усі дев'ять країн, які є офіційними власниками ядерної зброї, могли завдати удару по Росії у відповідь. Тому що міжконтинентальні балістичні ракети зазвичай використовуються для ядерної зброї. Лише якщо там поставлено інший фугас, не ядерний, то їх можуть застосовувати або для навчань, або на полігоні, або для залякування.

Нагадаємо, 21 листопада Росія атакувала Дніпро міжконтинентальною ракетою. Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що вони застосували нову російську систему середньої дальності "Орешник". Натомість аналітики вважають, що удару завдали міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".