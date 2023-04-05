Новини Дніпра
Новини Дніпра
Росіяни використали нову тактику: які наслідки масованої атаки "Шахедами" на Кривий Ріг
відео
На Дніпропетровщині 5 березня світло не вимикатимуть
Ворог масовано атакував Кривий Ріг: що відомо про наслідки
4 березня
У Дніпрі пролунали вибухи: Росія вдарила балістикою
2 березня
На Дніпропетровщині дрон вгатив у електричку під час руху: людина загинула у кареті швидкої
Ворог ударив по цивільному поїзду на Криворіжжі: чоловік помер у лікарні
У Кривому Розі – вибухи: на підприємстві спалахнуло кілька пожеж
1 березня
Пекло за дверима ДБСТ: у Дніпрі батьки-вихователі роками катували дітей
ЗМІ писали, що в Дніпрі чоловік забарикадувався з гранатами: як насправді
28 лютого
У Дніпрі збитий "Шахед" упав за кілька метрів від будинку мера Філатова
Дніпро зазнав повітряної атаки: у місті пожежа
27 лютого
"Зупинили люди в балаклавах": нардеп Каптєлов заявив про погрози в центрі Дніпра
26 лютого
У Дніпрі чули потужний вибух: начебто він пролунав у магазині
відео
Масштаби вражають: на Дніпропетровщині викрили кол-центри на понад 1500 робочих місць
відео
Ворожий "Шахед" влучив у п'ятиповерхівку у Кривому Розі: є постраждалі
Мобілізованого батька 13-річного хлопця можуть тимчасово відпустити: омбудсмен готує пропозицію
25 лютого
Під час перевірки документів: у Кривому Розі ножем поранили військового ТЦК
24 лютого
Вибух в райвідділку поліції Дніпра розслідують як теракт: правоохоронці розповіли нові деталі
5 бер
14:21
Росіяни використали нову тактику: які наслідки масованої атаки "Шахедами" на Кривий Ріг
Ворог проти ночі 5 березня здійснив масовану дронову атаку на Кривий Ріг. Росіяни цього разу застосували новий підхід щодо використання "Шахедів".
5 бер
08:25
На Дніпропетровщині 5 березня світло не вимикатимуть
5 бер
07:37
Ворог масовано атакував Кривий Ріг: що відомо про наслідки
На Дніпропетровщині 5 березня світло не вимикатимуть
Пекло за дверима ДБСТ: у Дніпрі батьки-вихователі роками катували дітей
У Дніпрі збитий "Шахед" упав за кілька метрів від будинку мера Філатова
Масштаби вражають: на Дніпропетровщині викрили кол-центри на понад 1500 робочих місць
Муляжі боєприпасів привезли представники ТЦК, – директорка ліцею Дніпра, де пролунав вибух
Батька мобілізували, а сина забрали в інтернат: омбудсмен прокоментував інцидент у Кривому Розі
Новини Кривого Рогу
Росіяни використали нову тактику: які наслідки масованої атаки "Шахедами" на Кривий Ріг
Ворог масовано атакував Кривий Ріг: що відомо про наслідки
На Дніпропетровщині дрон вгатив у електричку під час руху: людина загинула у кареті швидкої
Ворог ударив по цивільному поїзду на Криворіжжі: чоловік помер у лікарні
Новини Дніпра
Обмеження будуть лише у частині областей: як вимикатимуть електроенергію по Україні 5 березня
На Дніпропетровщині 5 березня світло не вимикатимуть
У Дніпрі пролунали вибухи: Росія вдарила балістикою
На Дніпропетровщині дрон вгатив у електричку під час руху: людина загинула у кареті швидкої
