Про це повідомили в поліції.

Дивіться також Вибух на поштовому терміналі в Києві кваліфікували як теракт

Що відомо про вибух гранати у Дніпрі?

Близько 22:55 у поліцію надійшло повідомлення про бійку у Дніпрі. Після приїзду патрульних зловмисник кинув у бік правоохоронців гранату. Внаслідок вибуху порушник загинув на місці, а поранень зазнали 4 поліцейських.

Постраждалим оперативно надали медичну допомогу та згодом госпіталізували. Внаслідок вибуху поліцейські отримали ушкодження різного типу тяжкості.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

На місце події одразу приїхала слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки та інші профільні служби. Наразі усі обставини інциденту встановлюються.

Поліція відкрила кримінальне провадження за посягання на життя працівника правоохоронного органу. Слідчі повідомили, що розслідування триває.

Інші схожі випадки в Україні

В одній з квартир в Оболонському районі Києва чоловік підірвав гранату Ф-1, внаслідок чого загинув власник оселі. За попередніми даними правоохоронців, фігурант справи – 29-річний військовий у СЗЧ.

Чоловіка 36 років госпіталізували з пораненнями тіла. Сам фігурант також постраждав – в нього осколкові поранення ноги. Правопорушника підозрюють в умисному вбивстві.

У Чернігові 52-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підірвав навчальну гранату у багатоповерхівці. Поліція затримала зловмисника, йому загрожує до п’яти років обмеження волі за хуліганство.