Інцидент трапився у поштовому терміналі в Оболонському районі столиці. Його кваліфікували як теракт. Про це повідомляє прокуратура.
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Що відомо про теракт у Києві 5 червня?
Розпочато досудове розслідування за статтею про терористичний акт, що призвів до загибелі людини,
– йдеться у заяві органу.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Нагадаємо, що раніше у поліції уточнили обставини події. Там розповіли, що вибух стався під час огляду однієї з посилок. Загиблий – 59-річний чоловік. Ще двоє чоловіків 37 та 41 років отримали поранення.