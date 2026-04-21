Про це повідомила Служба безпеки України.
Що відомо про підготовку терактів у Полтавській області?
За даними слідства, 17-річний юнак встановив поблизу місцевого відділку поліції два саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. За задумом кураторів, перший вибух мав статися вночі 17 квітня, а другий – уже після прибуття екстрених служб.
Правоохоронці завчасно викрили цей план і знешкодили вибухівку. Підозрюваного затримали одразу після закладки пристроїв.
Слідство встановило, що підліток потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав підробіток у Telegram. Отримавши інструкції, він придбав компоненти для вибухівки та зібрав їх в орендованому гаражі за гроші, надані куратором.
Під час обшуків у нього вилучили залишки матеріалів для СВП і засоби зв’язку з доказами контактів із представником російських спецслужб.
Йому оголошено підозру за статтями про замах на вчинення терористичного акту. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання – до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Операцію провели співробітники СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою.
В Одесі СБУ зі стріляниною затримала військових ТЦК
За інформацією з соціальних мереж повідомляється про нібито затримання військовослужбовців територіального центру комплектування. Також писали про нібито стрілянину.
У дописах стверджується, що під час затримання у них нібито виявили бити, кастети та гроші.