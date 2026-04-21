Про затримку зловмисника СБУ повідомила у власних соцмережах.

Що відомо про російську ботоферму?

Затриманий щомісяця продавав до Росії понад 3 тисячі фейкових сторінок у телеграмі для поширення їхньої пропаганди. СБУ встановила, що основними покупцями були російські спецслужби, які поширювали дезінформацію про ситуацію в країні.

Для цього зловмисник створював "підставні" акаунти, зареєстровані на мобільні номери українських операторів, а потім продавав їх на спеціалізованих ворожих онлайн-платформах,

– повідомили в Службі безпеки.

Також вони використовували ці номери для надсилання анонімних повідомлень про нібито мінування різних об’єктів, поширюючи панічні настрої серед людей, щоб посилити розкол та конфронтацію в українському суспільстві. Правоохоронці заблокували майже 20 000 фейкових акаунтів, які використовували російські спецслужби.

Злочинця затримали у власній оселі, де він організував ботоферму. Під час обшуків у затриманого знайшли комп’ютерну техніку, USB-хаби з модемами, телефони та майже 2 тисячі сім-карт різних мобільних операторів. Йому вручили підозру за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України, у якій йдеться про втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, групою осіб.



СБУ затримала організатора ботоферми / фото з соцмереж СБУ



Зловмисник продавав близько 3000 фейкових сторінок на місяць / фото з соцмереж СБУ



СБУ заблокувала 20 000 фейкових акаунтів / Фото з соцмереж СБУ

