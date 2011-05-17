Про затримання підозрюваного СБУ повідомила у своїх соцмережах.

Що відомо про злочинця?

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі агента ФСБ. Ним виявився місцевий таксист, який коригував ракетні й дронові атаки Росії по місту, особливо по критичній інфраструктурі. Також він підозрюється у відстеженні переміщень Сил оборони. Зрадник працював під прикриттям між виконанням замовлень та перевезенням пасажирів Одесою та її околицями.

Під час поїздок до клієнтів та повертаючись після виконаного замовлення, злочинець фотографував потенційні цілі російських атак та відмічав їх на гугл-мапах. Відомо, що він використовував смартфон та планшет, щоб фотографувати об'єкти критичної інфраструктури та складати агентурні звіти для російських спецслужб.

Як упіймали російського агента?

СБУ викрила агента і затримала у власному помешканні. Під час обшуків у нього забрали вищезгадані гаджети та сім-карти, на яких він зберігав інформацію та через які комунікував у анонімному чаті з куратором від російської спецслужби. Слідство повідомляє, що чоловік шукав в інтернеті пропозиції "швидкого заробітку", після чого його завербували.

Наприкінці 2025 року він почав брати участь у підготовці до нових обстрілів Одеси. СБУ вручила йому підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про державну зраду в період воєнного стану. За це злочинцю загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про боротьбу з російськими агентами?