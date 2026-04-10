Подробиці розповіли в СБУ.
Що відомо про проведену спецоперацію?
Російського агента затримали "на гарячому" в Одесі. Він намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.
За даними слідства, кілер із пістолетом і двома зарядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з ЖК, де проживає український офіцер.
Затриманий у балаклаві імітував ремонт велосипеда, очікуючи на появу автомобіля з військовим за кермом.
У момент, коли машина наблизилася, агент кинув велосипед просто під колеса автівки й намагався стріляти по водію.
У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під "ковпаком" і задокументувала кожен його крок,
– йдеться у повідомленні СБУ.
Як виявилося, завдання російських спецслужб виконував 37-річний житель однієї з балканських країн. Він приїхав до Києва в лютому 2026 року під виглядом туриста, а згодом перебрався до Одеси для скоєння замаху.