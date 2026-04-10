Подробиці розповіли в СБУ.

До теми Планував підірвати керівника Федерації роботодавців України: СБУ затримала агента ФСБ

Що відомо про проведену спецоперацію?

Російського агента затримали "на гарячому" в Одесі. Він намагався ліквідувати високопоставленого офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними слідства, кілер із пістолетом і двома зарядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з ЖК, де проживає український офіцер.

Затриманий у балаклаві імітував ремонт велосипеда, очікуючи на появу автомобіля з військовим за кермом.

У момент, коли машина наблизилася, агент кинув велосипед просто під колеса автівки й намагався стріляти по водію.

У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, яка вже тривалий час тримала фігуранта під "ковпаком" і задокументувала кожен його крок,

– йдеться у повідомленні СБУ.

Як виявилося, завдання російських спецслужб виконував 37-річний житель однієї з балканських країн. Він приїхав до Києва в лютому 2026 року під виглядом туриста, а згодом перебрався до Одеси для скоєння замаху.