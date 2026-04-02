СБУ закликає громадян активно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, особливо на тлі зростання спроб вербування з боку російських спецслужб.

Чому змінили номер СБУ?

Служба безпеки України повідомила про запуск нового короткого номера гарячої лінії – 1516, який відтепер стане одним із основних каналів зв’язку з громадянами. Зателефонувати на нього можна безкоштовно як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів незалежно від оператора

У спецслужбі наголошують, що оновлення контактів має на меті спростити комунікацію з населенням та зробити повідомлення про загрози максимально оперативним. Це особливо важливо в умовах війни, коли швидкість реагування може напряму впливати на безпеку людей.

У СБУ підкреслюють, що російські спецслужби активізували спроби вербування українців для здійснення диверсій та інших злочинів. Йдеться про підпали, підготовку терактів, стеження за об’єктами інфраструктури або передання важливої інформації.

Саме тому правоохоронці закликають громадян бути максимально пильними, не вступати в контакт із підозрілими особами та не погоджуватися на жодні сумнівні пропозиції. У разі отримання таких пропозицій або виявлення загроз необхідно негайно повідомляти про це через гарячу лінію.

У яких випадках потрібно телефонувати на 1516?

Звертатися до СБУ за новим номером рекомендують у широкому колі ситуацій, пов’язаних із безпекою. Зокрема, це стосується випадків, коли:

вам відома інформація про підготовку терактів, диверсій або інших протиправних дій;

невідомі особи пропонують здійснити підпал, перенести підозрілі предмети або вести спостереження за людьми чи транспортом;

ви виявили підозрілі об’єкти або поведінку, яка може становити загрозу;

натрапили на інтернет-ресурси, які використовуються для вербування громадян;

маєте будь-які інші дані про діяльність російських спецслужб.

У СБУ запевняють, що всі звернення громадян ретельно перевіряються, а конфіденційність гарантована.

Окрім нового короткого номера 1516, громадяни можуть звертатися до Служби безпеки України й через інші канали. Зокрема, продовжує працювати попередній номер гарячої лінії 0 800 501 482.

Також доступні альтернативні способи комунікації: електронна пошта callcenter@ssu.gov.ua та спеціальний чат-бот "Спали ФСБшника" у месенджері Telegram. Ці інструменти дозволяють передавати інформацію навіть у тих випадках, коли немає можливості здійснити телефонний дзвінок.

