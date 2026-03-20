Що відомо про шпигуна?

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента, який одночасно працював на ФСБ Росії та розвідку прикордонної служби Білорусі.

За даними слідства, зловмисником виявився військовослужбовець одного з підрозділів Сил безпілотних систем ЗСУ. Перебуваючи на посаді оператора безпілотних літальних апаратів, він передавав ворогу інформацію про напрямки руху, типи та кількість дронів, які використовуються на північно-східному напрямку.

Згодом за вказівкою кураторів агент перевівся на посаду оператора наземних роботизованих комплексів, що використовуються для евакуації поранених та доставки боєприпасів на Ізюмському напрямку. Там він почав збирати дані про дислокацію українських підрозділів та плани бойових операцій.

Крім того, фігурант передавав інформацію про тактико-технічні характеристики новітніх роботизованих систем, які застосовують Сили оборони України. Після виконання завдань агент планував втекти до Росії через лінію фронту, де його мали зустріти представники спецслужб.

Втім, військова контррозвідка СБУ викрила його діяльність завчасно. Після проведення заходів безпеки щодо українських підрозділів зрадника затримали за місцем перебування на території Харківської області. Під час обшуків у нього вилучили два смартфони, які містять докази співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

