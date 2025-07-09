Обидва є громадянами Китаю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.
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СБУ затримала китайських шпигунів
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун".
Це 24- річний ексстудент одного з київських технічних вишів та його батько. Хлопчину відрахували з вишу за неуспішність у 2023 році, але він залишився у Києві.
Батько ж періодично навідувався до України, щоб координувати агентурну роботу свого сина.
Колишній студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських ракет "Нептун".