Оба являются гражданами Китая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ задержала китайских шпионов

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Это 24-летний экс-студент одного из киевских технических вузов и его отец.