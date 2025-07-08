На щастя, кривавого теракту вдалося уникнути. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Жінка встановила вибухівку в готелі й уже виготовляла іншу

Аби зафіксувати свій злочин, жінка встановила у номері готелю мінікамеру, якою віддалено могли керувати окупанти.

Потім вони мали активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено пристрій.

Контррозвідники СБУ затримали російську агентку "на гарячому", коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також Служба безпеки знешкодила СВП,

– йдеться у заяві.

Зрадницею виявилася 49-річна мешканка Рівного. Її окупанти завербували через сайт знайомств.

Жінці передали координати схронів, де уже була готова вибухівка та ключ від готельного номера. Кімнату забронювали на підставну особу.

Окрім того, терористка придбала засоби для виготовлення ще однієї вибухівки.

У її помешканні знайшли телефон із доказами роботи на російські спецслужби та складові для другого СВП.

Рівнянці повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Жінка наразі під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.