Затримані вже мали не одну судимість. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ затримали агентів ФСБ у Запоріжжі

За результатами спецоперації СБУ у Запоріжжі затримано 2-х російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України.

Вони мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто військових.

Двоє агентів, що виконували замовлення ФСБ вже неодноразово відбували покарання за розбій та наркоторгівлю.

Росія зв'язалася з ними через дружину одного з чоловіків, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську і працює на окупантів.

За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто "Азовців".

На місці теракту вони мали встановити камеру з онлайн-трансляцією. Росіяни мали відслідкувати у такий спосіб прибуття бійців "Азову" та дистанційно підірвати СВП.

Співробітники СБУ завчасно викрили агентів і затримали їх. Під час обшуків в оселях фігурантів вилучено готовий СВП, додаткові компоненти для виготовлення нових вибухівок, а також телефони, з яких вони контактували з куратором від ФСБ,

– зазначили у СБУ.

Обом затриманим повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу про державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та про незаконне незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин, вчинене за змовою осіб.

Зловмисників узяли під варту без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.