Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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СБУ задержали агентов ФСБ в Запорожье

По результатам спецоперации СБУ в Запорожье задержаны 2-х российских агентов, которые готовили подрыв бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Они должны были заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебное авто военных.

Двое агентов, выполнявших заказ ФСБ уже неоднократно отбывали наказание за разбой и наркоторговлю.