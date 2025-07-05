Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Национальную полицию Украины.

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Что известно о задержании российского агента в Одессе

В СБУ рассказали, что соратником врага оказался ранее судимый 22-летний житель Запорожья. Мужчину завербовали через телеграм-каналы.

Расследование установило, что по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль.

Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта,

– рассказали в Службе безопасности Украины.

В результате взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжелые телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВУ, полностью уничтожено.

"После подрыва агент пытался выехать из Одесской области, надеясь "залечь на дно". Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" разыскали и задержали его", – отметили правоохранители.

В конце концов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о террористическом акте. Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование еще продолжается, принимаются комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Операция по задержанию агента России в Одессе 5 июля / Видео из фейсбука Нацполиции

В Национальной полиции добавили, что за свою "работу" российский агент должен был получить денежное вознаграждение. Впрочем остался без обещанных денег и был задержан правоохранителями на железнодорожном вокзале в Одессе, откуда планировал сбежать в родной город.

Напомним, что утром 5 июля в Одессе взорвался автомобиль Opel на улице Варненской, когда внутри находился мужчина. СБУ квалифицировала этот инцидент как теракт.