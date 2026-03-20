Ему грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает СБУ.
Что известно о шпионе?
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента, который одновременно работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси.
По данным следствия, злоумышленником оказался военнослужащий одного из подразделений Сил беспилотных систем ВСУ. Находясь в должности оператора беспилотных летательных аппаратов, он передавал врагу информацию о направлениях движения, типы и количество дронов, которые используются на северо-восточном направлении.
Впоследствии по указанию кураторов агент перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов, используемых для эвакуации раненых и доставки боеприпасов на Изюмском направлении. Там он начал собирать данные о дислокации украинских подразделений и планы боевых операций.
Кроме того, фигурант передавал информацию о тактико-технических характеристиках новейших роботизированных систем, которые применяют Силы обороны Украины. После выполнения задач агент планировал сбежать в Россию через линию фронта, где его должны были встретить представители спецслужб.
Впрочем, военная контрразведка СБУ разоблачила его деятельность заблаговременно. После проведения мероприятий безопасности в отношении украинских подразделений предателя задержали по месту пребывания на территории Харьковской области. Во время обысков у него изъяли два смартфона, которые содержат доказательства сотрудничества с российскими и белорусскими спецслужбами.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Где еще недавно выявляли шпионов врага?
В Ровно разоблачили россиянина, который выдавал себя за оппозиционера, но работал на российские спецслужбы. Его задержали, когда он фотографировал секретные документы, и сообщили о подозрении в шпионаже.
СБУ задержала двух граждан Китая, которые пытались вывезти секретную документацию относительно украинского ракетного комплекса "Нептун". Во время обысков у них изъяли доказательства шпионской деятельности, и им предъявлено подозрение в шпионаже, что грозит заключением до 15 лет.
СБУ и ГУР задержали белорусскую шпионку Инну Кардаш, которая работала в украинских СМИ. Она использовала интимные отношения, чтобы проникнуть в военные структуры. Кардаш обвиняют в шпионаже в пользу белорусского КГБ, ей грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.