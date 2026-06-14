Атаку подтвердил и президент Украины. Он также показал кадры работы беспилотников.

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Что известно об атаке на Россию?

Владимир Зеленский прежде всего сообщил о поражении нефтяного объекта в Ярославской области страны-агрессора. Атакованный объект, по его словам, имел большое значение для резерва России.

Также под прицелом украинских воинов оказался завод "Азот" в Тульской области, от которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.

Дроны атакуют российскую инфраструктуру: смотрите красноречивое видео, распространенное Зеленским

Кроме того, в шести российских аэропортах вводились ограничения на полеты. В целом же, с вечера вчерашнего дня в 28 регионах России объявляли воздушную тревогу.

Результативные попадания есть и на временно оккупированных территориях.

Украина выполняет план дальнобойных санкций против России и определенные задачи в отношении мидлстрайков в ответ на отказ России завершать эту войну,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина предлагала российскому руководству разные форматы переговоров, однако в ответ получила только продолжение агрессии и попытки ее расширения. Поэтому вполне закономерно, что война возвращается туда, откуда она началась.

Отметим, что после ночной атаки беспилотников в Вязьме Смоленской области зафиксировали возгорание вблизи железнодорожной инфраструктуры. Согласно анализу открытых данных, проведенному ASTRA, очаг пожара находился к северо-востоку от городского вокзала на расстоянии около 2,5 километра.

К тому же в России и на оккупированных территориях начали ограничивать продажу горючего – до 20 литров в одни руки. Специальные "талоны" на получение бензина были введены в Крыму, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге. Причиной стали удары украинских дронов по российским НПЗ.

Важно! По словам политтехнолога Тараса Загороднего, после недавних атак на нефтеперерабатывающие заводы в Татарстане топливная ситуация в России может и дальше ухудшаться.