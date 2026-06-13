Политтехнолог Тарас Загородний, комментируя в беседе с 24 каналом разворачивающийся в России топливный кризис, указал на то, что как раз в Татарстане 12 июня произошло два взрыва на НПЗ. Поэтому ситуация с покупкой бензина для россиян будет только ухудшаться.

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Взрывы в России: какие цели атаковали украинские БПЛА?

В июне Силы обороны поразили две нефтеперекачивающие станции, обеспечивающие топливом Москву. Спецназовцы "Альфы" СБУ атаковали "Второво" и "Лобково" во Владимирской области. Основное назначение станций заключалось в перекачке дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод.

"Там взрывается и без украинцев. Была интересная история. Сечин, глава "Роснефти", продвигает мудрую и правильную идею, она для нас полезна. Он задается вопросом, почему все независимые НПЗ до сих пор не входят в состав "Роснефти". Он предлагает их все забрать, объединить и типа тогда будет легче их защищать. Один из владельцев из Тюмени выступил против этого и по странному стечению обстоятельств у него на заводе произошел взрыв. Они начинают пожирать друг друга", – констатировал Загородний.

Полное интервью Загороднего: смотрите в видео

Политтехнолог отметил, что ситуация будет ухудшаться, потому что только начало лета, а удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам носят регулярный характер и будут продолжаться и в дальнейшем. В частности, 13 июня СБУ нанесла удар по ключевому комплексу перевалки углеводородов на юге России "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Дроны поразили 5 емкостей с нефтепродуктами в резервуарном парке и 2 нефтеналивных стендера терминала.

Кроме того, в ночь на 13 июня Силы обороны Украины в Волгоградской области нанесли удар по цеху подготовки и перекачки нефти в районе населенного пункта Котово.

Процесс продолжается. Мы не останавливаемся. Судя по тому, к чему стремится Украина, не исключено, что речь идет обо всех заводах в центральной части России. СОУ хотят повредить нефтеперекачивающие мощности, чтобы у нее не было возможности ничего делать. Происходит сбой логистики,

– заявил политтехнолог.

По словам Загороднего, в российских аэропортах начинают ограничивать заправку самолетов авиационным топливом. Это, как подчеркнул политтехнолог, свидетельствует о том, что Украина перешла уже на новый уровень ударов, потому что теперь СОУ бьют не только по установкам по первичному приему нефтепродуктов, но и по тем, которые перерабатывают их на более качественном уровне.

Украина еще с мая начала активно "массажировать" всю российскую нефтегазовую инфраструктуру. Мы видим первые плоды этого. Это только начало. Чем дальше, тем будет хуже. Удары наносятся все чаще,

– подытожил Загородний.

В России растет цена на бензин

С начала года цены на бензин на российском рынке подскочили на 30–40%. Росстат сообщил, что средняя стоимость на российских автозаправках со 2 по 8 июня увеличилась на 0,9%. С начала 2026 года украинские БПЛА поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов России, что привело к остановке 8 из 10 крупнейших предприятий врага в этой отрасли.