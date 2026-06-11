Что известно о добыче нефти в России?

О том, на какие вынужденные шаги идет Москва, пишет, Bloomberg.

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В издании отмечается, чт, что добыча нефти в России упала до годовых минимумов. А основная причина этого – атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру Кремля.

В то же время известно, ч, что сейчас России фактически негде перерабатывать нефть. Поэтому, приходится вынужденно отправлять все на экспорт.

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится о том, чт, что российские производители в течение мая в среднем добывали 9,009 миллионов баррелей сырой нефти в день. Такой показатель ниже,, чем в апреле 2026 года.

Майская добыча в 690 тысяч баррелей в день ниже квоты, предусмотренной для России соглашением с ОПЕК и союзниками.

Обратите внимание! В отчете не учитывается добыча газового конденсата.

В то же время отмечается, что добыча нефти в России сокращается еще с конца 2025 года. В частности, такая ситуация может усиливать давление на рынок, где вследствие войны в Иране цены остаются высокими.

Какое влияние оказывает Украина на российскую нефть?

Как говорится в материале, Украина в течение последнего месяца значительно увеличила количество атак на нефтяную инфраструктуру России. В мае ВСУ нанесли как минимум 31 удар. Целями были НПЗ, морские экспортные терминалы и трубопроводная инфраструктура.

Важно! Такой показатель украинских ударов за месяц по российской инфраструктуре является самым большим с начала войны.

В частности, в июне российские темпы переработки сырой нефти упали до самого низкого уровня за 20 лет. Об этом заявили в EA Analytics, подразделении отраслевого консалтинга Energy Aspects Ltd.

Причиной здесь, соответственно, являются атаки Украины и российские нефтеперерабатывающие объекты. И именно из-за этого, Москва теперь делает акцент на экспорт.

Из-за войны на Ближнем Востоке в период до 31 мая средние четырехнедельные поставки морской нефти выросли до 3,64 миллиона баррелей в день. В то же время за 4 недели до 17 апреля, когда Украина начала атаковать экспортные объекты,, средний показатель составлял 3,17 миллионов баррелей в день.

Что известно о топливном кризисе в России?

На фоне ударов ВСУ по нефтяной отрасли России, в некоторых регионах уже начались проблемы с топливом. Ранее речь шла об оккупированных территориях Украины – Крыме, Донецкой области. Однако из-за возможного дефицита цены на топливо по всей России пошли вверх.

Дефицит топлива в России, в частности в Крыму прокомментировал Владимир Зеленский. Президент отметил, что Украина работает над этим вопросом. Ведь именно удары по критической инфраструктуре могут повлиять на милитаризацию Крыма.