Польша хочет вернуть 450 миллионов евро

О каких средствах идет речь и что думают в ЕС, пишет, RMF24.

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Так, Варшава стремится вернуть около 2 миллиардов злотых или 450 миллионов евро. Эти деньги страна выделила на оружие, которое должны были передать Украине.

В издании поясняют, что в странах ЕС возник спор по поводу 6,6 миллиардов евро. Это средства, которые разблокировали после снятия вето со стороны Венгрии на средства ЕС.

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Чиновница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила пропорциональное возвращение 10% расходов каждой стране, которая помогала Украине оружием. Остальные средства чиновница предлагала направить на подготовку украинских военных и совместную закупку вооружения для Украины. Однако Польша не соглашается на такие условия.

В то же время известно,, что Германия не против направить соответствующие средства на непосредственную поддержку Киева.

Заместитель министра национальной обороны Польши, в частности, отмечал, что Польша будет бороться за каждый евро, а Брюссель якобы в этой ситуации пытается изменить правила.

Отмечается, что позицию Польши поддержали в Словакии. Франция и скандинавские страны ближе к позиции Каи Каллас. Германия, которая является крупнейшим донором фонда в процентном выражении, отмечает, что возвращение средств в нацбюджет существенно не изменит ситуацию. Поэтому Берлин готов отказаться от возмещения и передать средства Украине.

Сейчас вопрос находится на техническом уровне переговоров. Следующий этап – обсуждение среди послов стран ЕС.

Напомним, что 8 июня стало известно о новом транше помощи для Украины от ЕС. Это седьмая выплата в рамках программы Ukraine Facility. Фактическая сумма поступления – 2,6 миллиарда евро.

В то же время Украина ожидает поступления первого транша по кредиту ЕС на 90 миллиардов евро. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о финансировании. Предполагается, чте средства поступят в течение июня.