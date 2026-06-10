Как европейцы предлагают потратить деньги

Например, Германия настаивает на передаче всех денег для Киева, тогда как Польша требует для себя полной компенсации за переданное ранее Украине оружие, пишет RMF FM.

Смотрите также Кто финансирует Украину больше всего: какие страны и программы удерживают экономику во время войны

Детали обсуждали на встрече министров обороны европейских стран. В частности, представитель блока по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас предложила покрыть за счет фонда:

частичное пропорциональное возмещение расходов участникам инициативы (10%);

поддержку миссии по подготовке украинских военных;

а также другие совместные закупки оружия для Киева.

Однако такой план Польше не понравился. Заместитель министра обороны Цезарий Томчик анонсировал борьбу за каждое евро и обвинил Брюссель в "попытке изменить правила в ходе игры".

Эти деньги (2 миллиарда злотых, то есть около 450 миллионов евро, – 24 Канал) – наши деньги. На практике меньше этих денег означает меньше денег на армию,

– аргументирует он.

В свою очередь Германия, которая является одним из крупнейших доноров Европейского фонда мира, считает, что разблокированные миллиарды не стоит возвращать в бюджеты стран-членов. В этом году Берлин планирует потратить на поддержку Украины 11,5 миллиарда евро, поэтому несколько сотен миллионов евро для него якобы "ничего не изменит".

К слову, скандинавские государства поддерживают такую позицию, а вот Франция больше симпатизирует варианту Каллас, настаивая на закупках именно европейского оборудования, а не американского через механизм PURL. В то же время и поляки имеют поддержку – Словакия также требует себе полного возмещения.