Як європейці пропонують витратити гроші

Наприклад, Німеччина наполягає на передачі всіх грошей для Києва, тоді як Польща вимагає для себе повної компенсації за передану раніше Україні зброю, пише RMF FM.

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Деталі обговорювали на зустрічі міністрів оборони європейських країн. Зокрема, представниця блоку з питань зовнішньої політики й безпеки Кая Каллас запропонувала покрити коштом фонду:

часткове пропорційне відшкодування витрат учасникам ініціативи (10%);

підтримку місії з підготовки українських військових;

а також інші спільні закупівлі зброї для Києва.

Однак такий план Польщі не сподобався. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик анонсував боротьбу за кожне євро та звинуватив Брюссель у "спробі змінити правила в ході гри".

Ці гроші (2 мільярди злотих, тобто близько 450 мільйонів євро, – 24 Канал) – наші гроші. На практиці менше цих грошей означає менше грошей на армію,

– аргументує він.

Натомість Німеччина, яка є одним із найбільших донорів Європейського фонду миру, вважає, що розблоковані мільярди не варто повертати до бюджетів країн-членів. Цьогоріч Берлін планує витратити на підтримку України 11,5 мільярда євро, тож кілька сотень мільйонів євро для нього нібито "нічого не змінить".

До слова, скандинавські держави підтримують таку позицію, а от Франція більше симпатизує варіанту Каллас, наполягаючи на закупівлях саме європейського обладнання, а не американського через механізм PURL. Водночас і поляки мають підтримку – Словаччина також вимагає собі повного відшкодування.