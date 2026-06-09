Європейський Союз став головним донором України під час повномасштабної війни. Якщо у 2022 році через інституції ЄС надходила приблизно половина всієї фінансової та гуманітарної допомоги, то у 2025 році їхня частка сягнула майже 90%, свідчать дані KIEL Institut. І саме від європейської підтримки сьогодні залежить фінансування значної частини державних видатків.

Однак структура допомоги ЄС часто складається з різних інструментів – від програми Ukraine Facility до грантів та кредитів під гарантії заморожених російських активів. Ці механізми визначають, як саме Україна покриватиме бюджетний дефіцит, який виникає.

24 Канал дізнався, звідки Україна отримує найбільші обсяги фінансової та гуманітарної допомоги, які програми ЄС стали ключовими джерелами підтримки бюджету та наскільки критичною є міжнародна допомога для економіки країни.

Звідки Україна найбільше отримує допомоги?

Зокрема за даними Єврокомісії, загальна підтримка України від ЄС та держав-членів перевищила 200 мільярдів євро.

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Із цієї суми понад 104,6 мільярда євро становить фінансова, економічна та гуманітарна допомога. Найбільшими складниками стали:

Макрофінансова допомога – 43,3 мільярда євро,

Механізм Ukraine Facility – 36,8 мільярда євро,

Підтримка від держав-членів ЄС – 15 мільярдів євро,

Позики та гарантії (ЄІБ, ЄБРР та інші) – 2,8 мільярда євро,

Гуманітарна допомога – 1,4 мільярда євро,

Двостороннє співробітництво – 1,2 мільярда євро,

Інші види підтримки – 3,9 мільярда євро.

Окремо країни Євросоюзу надали 75,2 мільярда євро військової допомоги, ще 17 мільярдів євро спрямували на підтримку українців, які перебувають на території ЄС. Натомість доходи від знерухомлених російських активів – 3,8 мільярда євро.

Відтак лише у 2025 році через механізми Європейського Союзу Україні було виділено близько 35,1 мільярда євро фінансової та гуманітарної допомоги.

Натомість на запит 24 Каналу в Міністерстві фінансів повідомили, що загальна допомога блоку ЄС з 2022 року перевищила 71 мільярд євро. І всі ці кошти були спрямовані на покриття дефіциту державного бюджету, а саме на пріоритетні видатки в умовах воєнного стану.

Зокрема Німеччина надала 1,68 мільярда доларів США фінансової підтримки, більшість з якої була у грантовому вигляді. Франція, своєю чергою, виділила 437 мільйона доларів США пільгових кредитів,

– кажуть у відомстві.

Інші країни надали таку допомогу:

Чому допомога ЄС критично важлива?

Аналітик Андрій Шевчишин для 24 Каналу розповів, що Україна має критичну залежність від фінансової допомоги партнерів.

За його словами, власних надходжень держави недостатньо не лише для фінансування всіх цивільних видатків, а й для забезпечення оборонних потреб країни.

Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик Коли ми говоримо про допомогу, її завжди потрібно розділяти на дві частини. Перша – військова допомога: те, що не надходить до бюджету, але було оплачено. Це озброєння, навчання військових, техніка тощо. Друга частина – це кошти, які безпосередньо надходять до бюджету.

Показово, що частка євро у структурі державного та гарантованого державою боргу України вже досягла 44,6%. Це найбільша частка серед усіх валют, що свідчить про дедалі більшу роль Європи у фінансуванні української економіки.

Цікаво, якщо раніше Україна була орієнтована на долар і більшість операцій здійснювалася в доларах, то зараз країна переорієнтовується на євро. Все через те, що допомога надходить у євро, торгівля здебільшого відбувається з Європою та через європейські маршрути тощо.

У Мінфіні також зазначають, що допомога ЄС залишається критично важливою, адже в умовах війни власні доходи держави насамперед спрямовуються на сектор безпеки й оборони, тоді як міжнародна бюджетна підтримка дозволяє забезпечувати стабільне фінансування соціальних видатків.

Йдеться про своєчасну виплату пенсій, соціальної допомоги, зарплат працівникам освіти, медицини та інших бюджетних сфер, а також про підтримку базових державних послуг. Без такої підтримки навантаження на державний бюджет було б суттєво вищим,

– додають у відомстві.

Чи вистачить Україні грошей у 2026 році?

За словами представників Мінфіну, на 2026 рік Україна вже має підтвердження від міжнародних партнерів щодо необхідного обсягу фінансування для покриття бюджетних потреб.

Водночас масштаби залежності від зовнішньої допомоги залишаються значними. Загальні видатки державного бюджету у 2026 році оцінюються приблизно у 4,8 трильйона гривень, тоді як доходи становлять лише близько 2,9 трильйона гривень.

Таким чином, майже дві треті запланованих видатків потребують додаткових джерел фінансування або зовнішньої підтримки.

Водночас нещодавно Юлія Свириденко повідомила, що доходи бюджету планують збільшити більш ніж на 2,2 трильйона гривень. Такі зміни стануть можливими завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 мільярдів євро.

Відтак 1,37 трильйона гривень передбачено на розвиток озброєння та військової техніки, а ще 174,3 мільярда гривень – на грошове забезпечення військовослужбовців.

Але у Мінфін наголошують, що у цій ситуації важлива передбачуваність та ритмічність всіх надходжень, бо вони впливають на здатність своєчасно фінансувати видатки.

Які програми стали основою фінансової підтримки?

Дані Мінфіну свідчать про те, що найбільшими джерелами підтримки ЄС у 2022 – 2026 роках стали програми макрофінансової допомоги, Ukraine Facility, ERA Loans та новий Ukraine Support Loan.

Зокрема пакет MFA+ на 18 млрд євро у 2023 році, а у 2022 році – 7,2 мільярда євро.

З 2024 року системною рамкою стала Ukraine Facility обсягом до 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки. Програма розрахована на період від 2024 по 2027 роки й поділена на 3 основні напрямки: перший – пряма підтримка держбюджету (понад 38 мільярдів євро); другий – інвестиційний фонд (близько 7 мільярдів євро); третій – технічна та адміністративна підтримка (понад 4 мільярди євро).

Вже у 2025 році важливим джерелом стали кредити ERA (18,1 мільярда євро від ЄС), забезпечені доходами від заморожених російських активів.

У 2026 році затверджено додатковий ключовий інструмент Ukraine Support Loan обсягом до 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки, із яких індикативно близько 30 мільярдів євро на бюджетну підтримку. Крім того, у 2026 році Україна очікує від ЄС до 45 мільярдів євро, з яких 16,7 мільярда євро мають бути спрямовані саме на бюджетну підтримку.

Нагадуємо! Україна отримала 7 транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 мільярда євро, але з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 мільярда євро. Відтак, станом на сьогодні, загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 мільярда євро.

Чому Україна ризикує втратити частину допомоги від ЄС?

Як повідомив речник Європейської комісії на запит Радіо Свободи, Україна вперше може зіткнутися з ризиком втратити частину фінансової допомоги від ЄС через затримку у виконанні реформ, які передбачені програмою Ukraine Facility. Йдеться про невиконані 2 етапи, що пов'язані з попередніми траншами, які Київ вже отримав.

Є два кроки, пов'язані з 4 та 5 траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов'язані з цими траншами, були "призупинені". Це означає, що їх ще не було виплачено,

– кажуть в Єврокомісії.

Наразі під загрозою опинилися близько 680 мільйонів євро, серед яких 300 мільйонів євро з 4 траншу та понад 380 мільйонів євро з 5 траншу. Невиконаним у 4 транші залишається пункт щодо "збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду", а у 5 транші – пункт щодо "набрання чинності законодавства про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки".

Остаточні дедлайни щодо виконання умов програми спливають наприкінці червня та у вересні цього року. Якщо Україна не виконає вимоги вчасно, то буде застосована процедура остаточного скорочення виплат, які передбачені регламентом Ukraine Facility.

Як відомо, станом на ранок 9 червня, нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграмі повідомив, що Верховна Рада планує розглянути значний пакет законопроєктів, необхідних для виконання зобов'язань України в межах програми Ukraine Facility та домовленостей зі Світовим банком.

Згодом він написав, що Рада прийняла перший законопроєкт зі списку Ukraine Facility – про імплементацію норм ЄС щодо безпеки залізничного транспорту. Крім того, було прийнято законопроєкт про перевірку декларацій доброчесності суддів, яка розблоковує кошти від ЄС.

Як допомога впливає на міжнародні резерви, інфляцію та курс?

Як відповіли в НБУ для 24 Каналу, завдяки підтримці партнерів та політиці регулятора міжнародні резерви України під час повномасштабної війни суттєво зросли: з близько 27 мільярдів доларів на початку повномасштабного вторгнення до понад 48 мільярдів доларів США у травні 2026 року.

Довідка: станом на 30 квітня 2026 року офіційні міжнародні резерви України складали 48,2 мільярда доларів.

Такий запас міцності міжнародних резервів посилює можливості НБУ підтримувати стабільність валютного ринку та контролювати інфляційні очікування. Крім того, це важливо для забезпечення цінової та фінансової стабільності в умовах війни.

Результат на табло: інфляція, попри тимчасове пришвидшення (спричинене переважно зовнішніми чинниками) є помірною, а курс за режиму керованої гнучкості коливається в обидва боки, відображаючи ринкові тенденції та згладжуючи вплив зовнішніх шоків,

– розповідає регулятор.

Річ у тім, що у квітневому прогнозі НБУ йшлося про те, що інфляція пришвидшиться до 9,4%, а у 2027 році почне знижуватися – до 6,5%. у 2028 році – до 5%.

Натомість за базовим сценарієм макропрогнозу очікується, що Україна у 2026 році отримає 53 мільярди доларів США від міжнародних партнерів.

А прогноз міжнародних резервів на 2026 рік становить 65 мільярдів доларів США. До речі, у 2027 році очікується 67 мільярдів доларів США.

У міру зниження безпекових ризиків економічне зростання пришвидшуватиметься, відповідно потреба у міжнародному фінансуванні поступово знижуватиметься, додають у відомстві.