Европейский союз стал главным донором Украины во время полномасштабной войны. Если в 2022 году через институты ЕС поступала примерно половина всей финансовой и гуманитарной помощи, то в 2025 году их доля достигла почти 90%, свидетельствуют данные KIEL Institut. И именно от европейской поддержки сегодня зависит финансирование значительной части государственных расходов.

Однако структура помощи ЕС часто состоит из различных инструментов – от программы Ukraine Facility до грантов и кредитов под гарантии замороженных российских активов. Эти механизмы определяют, как именно Украина будет покрывать бюджетный дефицит, который возникает.

24 Канал узнал, откуда Украина получает наибольшие объемы финансовой и гуманитарной помощи, какие программы ЕС стали ключевыми источниками поддержки бюджета и насколько критической является международная помощь для экономики страны.

Откуда Украина больше всего получает помощи?

В частности по данным Еврокомиссии, общая поддержка Украины от ЕС и государств-членов превысила 200 миллиардов евро.

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Из этой суммы более 104,6 миллиарда евро составляет финансовая, экономическая и гуманитарная помощь. Крупнейшими составляющими стали:

Макрофинансовая помощь – 43,3 миллиарда евро,

Механизм Ukraine Facility – 36,8 миллиарда евро,

Поддержка от государств-членов ЕС – 15 миллиардов евро,

Займы и гарантии (ЕИБ, ЕБРР и другие) – 2,8 миллиарда евро,

Гуманитарная помощь – 1,4 миллиарда евро,

Двустороннее сотрудничество – 1,2 миллиарда евро,

Другие виды поддержки – 3,9 миллиарда евро.

Отдельно страны Евросоюза предоставили 75,2 миллиарда евро военной помощи, еще 17 миллиардов евро направили на поддержку украинцев, которые находятся на территории ЕС. Зато доходы от обездвиженных российских активов – 3,8 миллиарда евро.

Поэтому только в 2025 году через механизмы Европейского союза Украине было выделено около 35,1 миллиарда евро финансовой и гуманитарной помощи.

Зато на запрос 24 Канала в Министерстве финансов сообщили, что общая помощь блока ЕС с 2022 года превысила 71 миллиард евро. И все эти средства были направлены на покрытие дефицита государственного бюджета, а именно на приоритетные расходы в условиях военного положения.

В частности Германия предоставила 1,68 миллиарда долларов США финансовой поддержки, большинство из которой была в грантовом виде. Франция, в свою очередь, выделила 437 миллионов долларов США льготных кредитов,

– говорят в ведомстве.

Другие страны оказали такую помощь:

Почему помощь ЕС критически важна?

Аналитик Андрей Шевчишин для 24 Канала рассказал, что Украина имеет критическую зависимость от финансовой помощи партнеров.

По его словам, собственных поступлений государства недостаточно не только для финансирования всех гражданских расходов, но и для обеспечения оборонных потребностей страны.

Андрей Шевчишин, финансовый аналитик Когда мы говорим о помощи, ее всегда нужно разделять на две части. Первая – военная помощь: то, что не поступает в бюджет, но было оплачено. Это вооружение, обучение военных, техника и тому подобное. Вторая часть – это средства, которые непосредственно поступают в бюджет.

Показательно, что доля евро в структуре государственного и гарантированного государством долга Украины уже достигла 44,6%. Это самая большая доля среди всех валют, что свидетельствует о все большую роль Европы в финансировании украинской экономики.

Интересно, если раньше Украина была ориентирована на доллар и большинство операций осуществлялась в долларах, то сейчас страна переориентируется на евро. Все потому, что помощь поступает в евро, торговля в основном происходит с Европой и через европейские маршруты и тому подобное.

В Минфине также отмечают, что помощь ЕС остается критически важной, ведь в условиях войны собственные доходы государства прежде всего направляются на сектор безопасности и обороны, тогда как международная бюджетная поддержка позволяет обеспечивать стабильное финансирование социальных расходов.

Речь идет о своевременной выплате пенсий, социальной помощи, зарплат работникам образования, медицины и других бюджетных сфер, а также о поддержке базовых государственных услуг. Без такой поддержки нагрузка на государственный бюджет была бы существенно выше,

– добавляют в ведомстве.

Хватит ли Украине денег в 2026 году?

По словам представителей Минфина, на 2026 год Украина уже имеет подтверждение от международных партнеров относительно необходимого объема финансирования для покрытия бюджетных потребностей.

В то же время масштабы зависимости от внешней помощи остаются значительными. Общие расходы государственного бюджета в 2026 году оцениваются примерно в 4,8 триллиона гривен, тогда как доходы составляют лишь около 2,9 триллиона гривен.

Таким образом, почти две трети запланированных расходов требуют дополнительных источников финансирования или внешней поддержки.

В то же время недавно Юлия Свириденко сообщила, что доходы бюджета планируют увеличить более чем на 2,2 триллиона гривен. Такие изменения станут возможными благодаря согласованию займа Евросоюза объемом 90 миллиардов евро.

Поэтому 1,37 триллиона гривен предусмотрено на развитие вооружения и военной техники, а еще 174,3 миллиарда гривен – на денежное обеспечение военнослужащих.

Но в Минфине отмечают, что в этой ситуации важна предсказуемость и ритмичность всех поступлений, потому что они влияют на способность своевременно финансировать расходы.

Какие программы стали основой финансовой поддержки?

Данные Минфина свидетельствуют о том, что крупнейшими источниками поддержки ЕС в 2022 – 2026 годах стали программы макрофинансовой помощи, Ukraine Facility, ERA Loans и новый Ukraine Support Loan.

В частности пакет MFA + на 18 млрд евро в 2023 году, а в 2022 году – 7,2 миллиарда евро.

С 2024 года системной рамкой стала Ukraine Facility объемом до 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы. Программа рассчитана на период с 2024 по 2027 годы и разделена на 3 основных направления: первый – прямая поддержка госбюджета (более 38 млрд евро); второй – инвестиционный фонд (около 7 млрд евро); третий – техническая и административная поддержка (более 4 миллиардов евро).

Уже в 2025 году важным источником стали кредиты ERA (18,1 миллиарда евро от ЕС), обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

В 2026 году утвержден дополнительный ключевой инструмент Ukraine Support Loan объемом до 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы, из которых индикативно около 30 миллиардов евро на бюджетную поддержку. Кроме того, в 2026 году Украина ожидает от ЕС до 45 миллиардов евро, из которых 16,7 миллиарда евро должны быть направлены именно на бюджетную поддержку.

Напоминаем! Украина получила 7 транш финансирования от Европейского союза в рамках Ukraine Facility общим объемом 2,8 миллиарда евро, но с учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 миллиарда евро. Поэтому, по состоянию на сегодня, общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 миллиарда евро.

Почему Украина рискует потерять часть помощи от ЕС?

Как сообщил представитель Европейской комиссии на запрос Радио Свободы, Украина впервые может столкнуться с риском потерять часть финансовой помощи от ЕС из-за задержки в выполнении реформ, которые предусмотрены программой Ukraine Facility. Речь идет о невыполненных 2 этапах, связанных с предыдущими траншами, которые Киев уже получил.

Есть два шага, связанные с 4 и 5 траншами, которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были "приостановлены". Это означает, что они еще не были выплачены,

– говорят в Еврокомиссии.

Сейчас под угрозой оказались около 680 миллионов евро, среди которых 300 миллионов евро с 4 транша и более 380 миллионов евро с 5 транша. Невыполненным в 4 транше остается пункт по "увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда", а в 5 транше – пункт о "вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добропорядочности судей и процедуры их проверки".

Окончательные дедлайны по выполнению условий программы истекают в конце июня и в сентябре этого года. Если Украина не выполнит требования вовремя, то будет применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренных регламентом Ukraine Facility.

Как известно, по состоянию на утро 9 июня, нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмме сообщил, что Верховная Рада планирует рассмотреть значительный пакет законопроектов, необходимых для выполнения обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и договоренностей со Всемирным банком.

Впоследствии он написал, что Рада приняла первый законопроект из списка Ukraine Facility – об имплементации норм ЕС по безопасности железнодорожного транспорта. Кроме того, был принят законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей, которая разблокирует средства от ЕС.

Как помощь влияет на международные резервы, инфляцию и курс?

Как ответили в НБУ для 24 Канала, благодаря поддержке партнеров и политике регулятора международные резервы Украины во время полномасштабной войны существенно выросли: с около 27 миллиардов долларов в начале полномасштабного вторжения до более 48 миллиардов долларов США в мае 2026 года.

Справка: по состоянию на 30 апреля 2026 года официальные международные резервы Украины составляли 48,2 миллиарда долларов.

Такой запас прочности международных резервов усиливает возможности НБУ поддерживать стабильность валютного рынка и контролировать инфляционные ожидания. Кроме того, это важно для обеспечения ценовой и финансовой стабильности в условиях войны.

Результат на табло: инфляция, несмотря на временное ускорение (вызванное преимущественно внешними факторами) является умеренной, а курс при режиме управляемой гибкости колеблется в обе стороны, отражая рыночные тенденции и сглаживая влияние внешних шоков,

– рассказывает регулятор.

Дело в том, что в апрельском прогнозе НБУ говорилось о том, что инфляция ускорится до 9,4%, а в 2027 году начнет снижаться – до 6,5%. В 2028 году – до 5%.

По базовому сценарию макропрогноза ожидается, что Украина в 2026 году получит 53 миллиарда долларов США от международных партнеров.

А прогноз международных резервов на 2026 год составляет 65 миллиардов долларов США. Кстати, в 2027 году ожидается 67 миллиардов долларов США.

По мере снижения рисков безопасности экономический рост будет ускоряться, соответственно потребность в международном финансировании постепенно будет снижаться, добавляют в ведомстве.