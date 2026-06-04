Действительно ли Венгрия сняла вето

Речь идет о 6,6 миллиардах евро из Европейского фонда мира. Об этом 4 июня для "ЕвроПравды" рассказала пресс-секретарь Анитта Гиппер.

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Напомним, европейские страны хотят получить частичное возмещение стоимости оружия, которое они предоставляли Украине из собственных запасов. Однако на пути такой инициативе стал тогдашний венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

После прихода к власти партии "Тиса" ситуация якобы изменилась. Однако пока снятие такого вето официально в ЕС не подтверждают.

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На данный момент не могу это подтвердить (разблокирование Венгрией средств для компенсаций – 24 Канал), поскольку мы ведем много дискуссий относительно Европейского фонда мира, и они сейчас продолжаются. Точное использование заблокированных средств все еще обсуждается с государствами-членами,

– отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Также она добавила, что европейские страны продолжают оказывать военную помощь Украине, а вице-президент Кая Каллас находится с ними в постоянном контакте, чтобы поощрять наращивать поставки боеприпасов и тому подобное.

Напомним, после очередной российской массированной атаки 2 июня глава украинского МИД Андрей Сибига призвал использовать Европейский фонд мира для финансирования программы PURL и закупки дополнительных американских систем Patriot.

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