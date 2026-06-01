Продолжат ли США поставлять оружие

Об этом украинское ведомство заявило в комментарии Укринформу от понедельника, 1 июня. Речь идет о работе механизма PURL.

В Минобороны Украины сообщили, что привлеченных в рамках программы PURL средств пока достаточно для продолжения поставок критически важного вооружения из США. Соответственно, военная помощь по этому направлению продолжает поступать.

Однако во время военного положения детали по ней относятся к служебной информации, поэтому их не комментируют публично.

В то же время мы не разглашаем информацию о количестве помощи, перечень стран-участниц, номенклатуру вооружения и условия контрактов,

– добавили в ведомстве.

Напомним, PURL – это механизм, в рамках которого страны-члены и партнеры НАТО финансируют закупки оборудования американского производства с целью его дальнейшей передачи Украине.

Правда, еще в конце мая Владимир Зеленский написал срочное письмо Дональду Трампу и Конгрессу США. В нем украинский президент якобы отметил, что объемы вооружения, которые поступают через программу PURL, уже не соответствуют вызовам безопасности. "Я прошу вашей помощи в защите неба Украины от российских ракет", – говорилось в документе.

