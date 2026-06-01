Чи продовжать США постачати зброю

Про це українське відомство заявило в коментарі Укрінформу від понеділка, 1 червня. Йдеться про роботу механізму PURL.

У Міноборони України повідомили, що залучених у межах програми PURL коштів наразі достатньо для продовження постачання критично важливого озброєння зі США. Відповідно, військова допомога за цим напрямом продовжує надходити.

Однак під час воєнного стану деталі щодо неї належать до службової інформації, тому їх не коментують публічно.

Водночас ми не розголошуємо інформацію про кількість допомоги, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умови контрактів,

– додали у відомстві.

Нагадаємо, PURL – це механізм, у межах якого країни-члени та партнери НАТО фінансують закупівлі обладнання американського виробництва з метою його подальшої передачі Україні.

Щоправда, ще наприкінці травня Володимир Зеленський написав термінового листа Дональдові Трампу та Конгресу США. У ньому український президент нібито наголосив, що обсяги озброєння, які надходять через програму PURL, уже не відповідають безпековим викликам. "Я прошу вашої допомоги у захисті неба України від російських ракет", – йшлося в документі.

