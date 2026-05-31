Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом розкрив технічні характеристики цих літаків. Також він наголосив, які завдання ці винищувачі виконуватимуть у боротьбі із засобами ворога.

Яку зброю можуть нести Gripen?

Світан повідомив, що Україна отримає модифікацію шведських винищувачів JAS 39C (одномістний) та JAS 39D (двомістний). Другий варіант – призначений для перевезення льотного складу під різні завдання. Імовірно, Швеція передасть ланку цих винищувачів.

"Gripen, імовірно, вже в Україні. Можливо, навіть підготовлені льотний та інженерно-технічний склад, техніко-експлуатаційні частини. Також, ймовірно, завезено достатню кількість знімних авіаагрегатів і для ремонту. А також Україна, напевно, отримала й озброєння до цих літаків", – підкреслив він.

Хоча літак Gripen у цих двох комплектаціях може нести навіть великий спектр і американського, і європейського озброєння. Наприклад, американські ракети AIM-9, AIM-120, німецькі IRIS-T, французькі MICA. А також ракети Meteor, які донацілюються за допомогою літаючого локатора Saab, який, на думку льотчика-інструктора, імовірно вже працює в Україні.

"Якщо найближчим часом почнуть падати російські Су-34, які скидають КАБи на лінію бойового зіткнення, це означає, що вже працюють Meteor, які несуть винищувачі Gripen", — підкреслив військовий експерт.

Варто знати. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах Gripen вже відбувається. За його словами, поява винищувачів Gripen у ЗСУ буде "новою главою в історії повітряної оборони України". Також тренування українських пілотів та персоналу розшириться восени 2026 року. Йонсон підкреслив, що Київ не просто матиме на озброєнні нові винищувачі, а й сформує сучасні повітряні сили, які зможуть вести бойові дії та адаптуватися до умов війни. Він пояснив, що постачання Gripen C/D до України, імовірно, розпочнуться на початку 2027 року.

Далі Україна може отримати Gripen нового покоління JAS 39E. Його відмінність від JAS 39C та JAS 39D у двигунах. На старіших літаках встановлений двигун General Electric F404, а на новішому – General Electric F414-GE-39E. Він, як зауважив полковник запасу, дає можливість розгону літака до надзвукових швидкостей без форсажу.

Також Gripen JAS 39E має активну фазовану антенну решітку (АФАР), що свідчить про його серйозну авіоніку. Це дає можливість літаку "бачити" на відстані 200 кілометрів, якщо це треба, і працювати без залучення літаючого локатора,

– відзначив Роман Світан.

В майбутньому Україні, на його думку, потрібно більше залучати саме європейські літаки, зокрема Gripen, які є найдешевшими в обслуговуванні. Тому у співпраці зі Швецією можна створити спільний майданчик для спільного авіавиробництва.

Що відомо про постачання Україні шведських винищувачів Gripen?

Володимир Зеленський 28 травня прибув до Стокгольма, де підписав декларацію про поглиблення оборонної співпраці зі Швецією. Президент заявив, що Україна отримає винищувачі Gripen, які будуть оснащені сучасними системами озброєння. Наприклад, ракетами Meteor. Зеленський підкреслив, що ці літаки спільно з озброєнням здатні суттєво посилити спроможності України, зокрема, у протидії російській авіації, яка масово застосовує КАБи.

Водночас заступник ОП Павло Паліса вважає, що постачання літаків Gripen, оснащених ракетами Meteor, дозволить створити "нову архітектуру оборони України". Ці винищувачі, за його словами, стануть "довгою рукою" Повітряних сил ЗСУ, яка зможе відсунути носії ворожих КАБів від лінії боєзіткнення.

Швеція має передати Україні щонайменше 16 винищувачів типу JAS 39 Gripen. Перші літаки, імовірно, прибудуть до нашої країни вже в грудні 2026-го – січні 2027-го.