Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, яка відбулася на авіабазі в Уппсалі.

Коли Україна може отримати перші Gripen?

Україна та Швеція підписали декларацію про поглиблення оборонної співпраці, у рамках якої остання передасть Києву щонайменше 16 винищувачів типу JAS 39 Gripen. На першому етапі угода передбачає закупівлю 20 нових літаків.

Довідково. Saab JAS 39 Gripen це шведський легкий одномоторний багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений та виготовлений авіабудівною компанією Saab.

Президент заявив про очікування на прибуття перших винищувачів разом із підготовленими пілотами. Українські льотчики вже розпочинають тренувальні місії, триває робота над розширенням інфраструктури для їхньої підготовки.

У грудні – січні перші Gripen можуть прибути до України разом із пілотами,

– запевнив він.

У цьому контексті Володимир Зеленський водночас наголосив, що одним із ключових завдань залишається збільшення кількості пілотів, яких можна відправляти на навчання. На його думку, це буде досить непростим викликом.

Адже, за його словами, що українські льотчики досі продовжують виконувати бойові завдання та брати участь у захисті повітряного простору країни. Але президент зауважив, що підтримка Швеції є дуже важливою для України.

Нагадаємо, раніше Aftonbladet вже повідомляло, що Швеція готується передати Україні кілька винищувачів JAS 39 Gripen, і планує початок переговорів про можливий продаж Києву інших сучасніших літаків за підтримки ЄС.