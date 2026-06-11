Еміратські авіалінії запропонують страховку: що відомо?
Так перевізник хоче зменшити побоювання мандрівників щодо польотів до Дубая та через нього на тлі нестабільної ситуації в регіоні, пише FT.
Дивіться також Санкції спрацювали, літаків не вистачає: як цивільна авіація Росії повільно вмирає
Президент перевізника Тім Кларк заявив, що компанія запропонує доставляти людей додому – за потреби використовуючи послуги інших авіакомпаній – щоб розвіяти побоювання, що мандрівники застрягнуть у разі поновлення конфлікту.
Ми повернемо вас додому незалежно від того, чи це рейс Emirates, чи ні. Я думаю, що люди бачать, що ми робимо, бачать, що можна проїхати Дубай транзитом і далі дістатися до всіх інших місць,
– заявив Кларк.
До слова, зараз близько 40 000 людей щодня проходять через аеропорт Дубая. Ця кількість зменшилася порівняно з приблизно 100 000 до початку конфлікту, але "зростає швидкими темпами", сказав Кларк.
Ціни на пальне стали новим викликом
Кларк також передбачив, що криза, через яку ціни на авіаційне паливо подвоїлися, призведе до "повного переосмислення" світового ринку розподілу нафти. Попри це Emirates не планує відмовлятися від своїх найбільших літаків Airbus A380.
Багато авіакомпаній скорочують використання великих чотиримоторних літаків через високі витрати на пальне. Втім у Emirates вважають інакше. За словами президента компанії, A380 залишаються:
- одним із найприбутковіших літаків у флоті;
- важливим джерелом доходів;
- ключовим елементом бізнес-моделі авіаперевізника.
Найважливіше для авіакомпанії – це те, що вона задовольняє потреби емірату, і, по-друге, те, що ми можемо підтримувати позитивний грошовий баланс,
– каже Кларк.
Останні новини про конфлікт між США та Іраном
- На Близькому Сході знову тривають бойові дії – США вдалися до бомбардування Ірану. З боку Тегерана також полетіли дрони й ракети по американських об'єктах. А ще Іран заявив, що закриває Ормузьку протоку для всіх суден, зокрема нафтових танкерів.
- Відомо, що Іран випустив 12 балістичних ракет на авіабази в Йорданії, Кувейті та Бахрейні. Там були розмішені американські літаки. Це сталось після того, як США заявили про нанесення ударів по низці цілей на території Ірану, які є військовими, спостережними та радіолокаційними об'єктами. Повідомлялося про влучання в південноіранське місто Бандар-Аббас, район Сірік та північний район Карадж.
- У понеділок, 8 червня, поблизу Ормузької протоки на Близькому Сході розбився американський бойовий гелікоптер Apache. Це перша втрата такого типу техніки з початку загострення у відносинах між США та Іраном.