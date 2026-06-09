Чи можна вважати стан цивільної авіації Росії критичним?

На сьогодні російські авіакомпанії продовжують експлуатувати значну частину західного авіапарку завдяки так званій "канібалізації" літаків – розбиранню одних бортів на запчастини для ремонту інших, пише 24 Канал.

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За даними "Росавіації", на жовтень 2025 року 76 авіакомпаній експлуатували 1 135 літаків, з них 1 088 льотопридатних і 47 виведених з експлуатації. А на початок 2022 року парк західного виробництва налічував 1 500 – 1 800 бортів.

Близько 700 літаків Boeing і Airbus залишаються в експлуатації завдяки паралельному імпорту і розбиранню інших машин на запчастини.

Власне виробництво не компенсує вибуття. За 2022 – 2025 роки випущено 13 літаків: 12 Superjet і один Tu-214, не призначений для пасажирських перевезень.

Найбільший удар по російських перевізниках завдала втрата міжнародних маршрутів між Європою та Азією. Про це розповів експерт із питань авіаційного ринку Богдан Долінце.

Зараз пасажири користуються іншими напрямками, а це перельоти через Близький Схід, або через Туреччину. Цілком логічно, що це сильно вплинуло на зниження кількості перевезень російськими авіакомпаніями. Водночас близько 70% клієнтів російських авіакомпаній традиційно припадало саме на внутрішні перевезення, що частково пом'якшило наслідки санкцій.

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Богдан Долінце, авіаційний експерт, член Громадської ради Державної авіаційної служби Зараз проблеми в російській авіаційній галузі є системними. Ми бачимо, що в рік кількість авіаінцидентів продовжує зростати. А з початку минулого року були згорнуті програми підтримки авіаперевізників, які працювали з 2022 року. Вони фактично "заливали" мільярди рублів в галузь для того, щоб знизити наслідки від обмеження Заходу та падіння об'ємів авіаперевезень.

Російські літаки падають все частіше

Ще одна проблема – погіршення безпеки польотів:

За минулий рік – у період з січня 2025 року по кінець листопада 2025 року – кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній зросла в 4 рази порівняно з аналогічним періодом у 2024 році. Відтак було зафіксовано понад 800 випадків несправностей, а у 2024 році таких інцидентів було трішки більше, аніж 200.

Крім того, проблема Росії в цивільній авіації стосується не тільки скорочення кількості пасажирів, додає Долінце, це пов'язано ще й з дефіцитом та складністю підтримати льотну придатність повітряних суден у зв'язку із санкціями.

Навіть так званих схем сірого імпорту, попри те, що вони дозволяють Росії отримати деякі компоненти до транспорту, недостатньо, щоб забезпечити всю авіагалузь,

– заявляє пан Богдан.

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