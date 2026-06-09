Можно ли считать состояние гражданской авиации России критическим?

На сегодня российские авиакомпании продолжают эксплуатировать значительную часть западного авиапарка благодаря так называемой "каннибализации" самолетов – разборке одних бортов на запчасти для ремонта других, пишет 24 Канал.

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По данным "Росавиации", на октябрь 2025 года 76 авиакомпаний эксплуатировали 1 135 самолетов, из них 1 088 летно-пригодных и 47 выведенных из эксплуатации. А на начало 2022 года парк западного производства насчитывал 1 500 – 1 800 бортов.

Около 700 самолетов Boeing и Airbus остаются в эксплуатации благодаря параллельному импорту и разборке других машин на запчасти.

Собственное производство не компенсирует выбытие. За 2022 – 2025 годы выпущено 13 самолетов: 12 Superjet и один Tu-214, не предназначенный для пассажирских перевозок.

Наибольший удар по российским перевозчикам нанесла потеря международных маршрутов между Европой и Азией. Об этом рассказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

Сейчас пассажиры пользуются другими направлениями, а это перелеты через Ближний Восток, или через Турцию. Вполне логично, что это сильно повлияло на снижение количества перевозок российскими авиакомпаниями. В то же время около 70% клиентов российских авиакомпаний традиционно приходилось именно на внутренние перевозки, что частично смягчило последствия санкций.

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Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Сейчас проблемы в российской авиационной отрасли являются системными. Мы видим, что в год количество авиаинцидентов продолжает расти. А с начала прошлого года были свернуты программы поддержки авиаперевозчиков, которые работали с 2022 года. Они фактически "заливали" миллиарды рублей в отрасль для того, чтобы снизить последствия от ограничения Запада и падения объемов авиаперевозок.

Российские самолеты падают все чаще

Еще одна проблема – ухудшение безопасности полетов:

За прошлый год – в период с января 2025 года по конец ноября 2025 года – количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Поэтому было зафиксировано более 800 случаев неисправностей, а в 2024 году таких инцидентов было чуть больше, чем 200.

Кроме того, проблема России в гражданской авиации касается не только сокращения количества пассажиров, добавляет Долинце, это связано еще и с дефицитом и сложностью поддержать летную годность воздушных судов в связи с санкциями.

Даже так называемых схем серого импорта, несмотря на то, что они позволяют России получить некоторые компоненты к транспорту, недостаточно, чтобы обеспечить всю авиаотрасль,

– заявляет господин Богдан.

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