Российская гражданская авиация из-за международных санкций и закрытия воздушных сообщений с европейскими направлениями переживает достаточно сложные времена. Например, количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний за неполный 2025 год выросло более чем в 4 раза по сравнению с 2024 годом.

Это, в свою очередь, связано с тем, что воздушные суда не обслуживаются должным образом. Ведь из-за санкций и дефицита комплектующих Россия покупает запчасти через схемы серого импорта, которые очень часто являются уже бывшими в употреблении. К тому же стоимость таких запчастей может быть дороже на 40 – 100%.

На фоне такой финансовой проблемы в отрасли, Россия уже готовится к продаже акций государственной компании "Аэрофлот", что может обернуться для бюджета страны новыми убытками.

24 Канал узнал, в каком состоянии сейчас гражданская авиационная отрасль России, долго ли она может продержаться без надлежащего финансирования и о чем свидетельствует намерение продать часть акций "Аэрофлота".

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Можно ли считать состояние гражданской авиации России критическим

В аналитическом центре "Украинский институт будущего" на запрос 24 Канала рассказали, что состояние российской гражданской авиации на самом деле определяется не одномоментным прекращением операций, а постепенной деградацией. Однако постепенная деградация не означает коллапс.

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Российский парк до сих пор поддерживается разборкой части бортов на запчасти, но ресурс этой модели ограничен количеством машин-доноров.

Поэтому, по данным "Росавиации", на октябрь 2025 года 76 авиакомпаний эксплуатировали 1 135 самолетов, из них 1 088 летно-пригодных и 47 выведенных из эксплуатации. А на начало 2022 года парк западного производства насчитывал 1 500 – 1 800 бортов.

Около 700 самолетов Boeing и Airbus остаются в эксплуатации за счет параллельного импорта и разборки других машин на запчасти.

В то же время "Аэрофлот" приобрел у Volga-Dnepr 8 самолетов Boeing (шесть 737-800BCF и два 747-400) для демонтажа на сумму около 130 миллионов долларов, с финансированием из Фонда национального благосостояния.

Но собственное производство не компенсирует выбытие. За 2022 – 2025 годы выпущено 13 самолетов: 12 Superjet и один Tu-214, не предназначенный для пассажирских перевозок.

С 2024 года из 40 запланированных машин сдано лишь 3, в 2025 году из 15 – 1. Причина – высокая зависимость от импортных компонентов. Дело в том, что доля иностранных комплектующих в Superjet оценивается в 60 – 80%, в MS-21 – около 60%, в Tu-214 – около 13%.

Справка: выводы и оценки аналитического центра о состоянии российской авиации формируются на основе независимых источников: ch-aviation (выпуск самолетов), издание Bloomberg (летная активность), решение лондонского Высокого суда (лизинг), независимые медиа. Данные "Аэрофлота" и "Росавиации" приведены с пометкой об источнике и не используются как основа оценок.

В разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце рассказал, что для российской гражданской авиации наиболее прибыльными были маршруты, которые соединяли Европу с Азией.

Сейчас пассажиры пользуются другими направлениями, а это перелеты или через Ближний Восток, или через Турцию. Вполне логично, что это сильно повлияло на снижение количества перевозок российскими авиаперевозчиками.

Однако основная доля пассажиров, которые пользовались именно российскими авиалиниями, – это около 70% внутренних пассажиров. Если бы не этот фактор, то нынешняя ситуация в российской гражданской авиации была бы гораздо хуже.

Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета Государственной авиационной службы Сейчас проблемы в российской авиационной отрасли являются системными. Мы видим, что в год количество авиаинцидентов продолжает расти. А с начала прошлого года были свернуты программы поддержки авиаперевозчиков, которые работали с 2022 года. Они фактически "заливали" миллиарды рублей в отрасль для того, чтобы снизить последствия от ограничения Запада и падения объемов авиаперевозок.

В частности, за прошлый год – в период с января 2025 года по конец ноября 2025 года – количество инцидентов с самолетами российских авиакомпаний выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, обнародовала исследование "Новая газета Европа" на основе данных профильного канала Aviaincadent.

Поэтому было зафиксировано более 800 случаев неисправностей, а в 2024 году таких инцидентов было чуть больше, чем 200.

Кроме того, проблема России в гражданской авиации касается не только сокращения количества пассажиров, добавляет Долинце, это связано еще и с дефицитом и сложностью поддержать летную годность воздушных судов в связи с санкциями.

Даже так называемых схем серого импорта, несмотря на то, что они позволяют России получить некоторые компоненты к транспорту, недостаточно, чтобы обеспечить всю авиаотрасль,

– заявляет Богдан.

Кроме дефицита, важным еще является ценовая составляющая, ведь поставка запчастей через серый импорт выше на 40 – 100% от рыночной стоимости запчастей. К тому же компоненты могут быть изношенными, что дополнительно повышает риски для гражданской авиации.

Как следствие, это приводит к системному финансовому кризису самих перевозчиков. И продажа доли в авиакомпании "Аэрофлот" в том числе связана с дефицитом оборотных ресурсов для того, чтобы удержать перевозчика на плаву,

– подытоживает авиационный эксперт.

Какие санкции введены против гражданской российской авиации?

Одними из первых санкций, которые коснулись российской гражданской авиации, были: продажа, поставки, передача или экспорт воздушных судов, их деталей и оборудования в Россию, ограничения на ремонт и техническое обслуживание воздушных судов операторами ЕС, а также на страхование и перестрахование, говорится на сайте Europinian Commission. Кроме того, было полностью закрыто воздушное пространство ЕС для российских самолетов.

Если же вспомнить 2023, то в 11 пакете санкций ЕС ввел ограничения для борьбы с обходом санкций Россией через третьи страны. Поэтому были введены положения против так называемого "параллельного импорта", через который Россия пыталась получить авиационные компоненты, известно с сайта Европейского союза.

А в следующем 12 пакете санкций ЕС усилил экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения, а также расширил перечень компаний, которые причастны к обходу санкций. Это касалось и компонентов, которые могли использоваться в гражданской авиации.

В 16 пакете санкций в 2025 году Евросоюз дополнительно ужесточил ограничения в отношении авиационного сектора. Тогда были расширены запреты для перевозчиков, которые выполняют внутренние рейсы в России или способствуют поставке самолетов, авиатехнологий и оборудования российским компаниям.

А еще под санкции попали отдельные аэропорты и логистические узлы, в частности речь идет об аэропортах Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово).

Акции "Аэрофлота" продают с существенными убытками

По данным Службы внешней разведки Украины, федеральное агентство по управлению государственным имуществом России начало подготовку к продаже 23,76% акций авиакомпаний "Аэрофлота".

Напоминаем, что "Аэрофлот" – это российская авиакомпания, где контрольный пакет акций принадлежит государству. Поэтому информация о сделке по продаже акций свидетельствуют об очередных финансовых проблемах в экономике страны.

Дело в том, что после того, как состоится продажа акций, государство хоть и сохранит контроль над перевозчиком, но его доля сократится с почти 74% до 50%. К тому же этот пакет может быть продан с существенными убытками для федерального бюджета:

Если в 2020 году Министерство финансов России приобрело ценные бумаги за средства Фонда национального благосостояния по 0,85 доллара за акцию, то сегодня рыночная цена составит лишь около 0,66 доллара за акцию.

По предварительным расчетам, это может принести России убытков на около 170 миллионов долларов.

Долинце также говорит о том, что продажа части акций компании "Аэрофлот" означает постепенное истощение ресурсов. Речь идет о том, что запас прочности не только уже у российской власти, которая финансировала авиаотрасль, а и у самих государственных перевозчиков фактически иссяк.

На сегодня Кремль попытается найти средства для поддержки авиакомпании из любых других источников. И не исключено, что в самой России их нет, а потому одними из тех, кто может получить значительную долю "Аэрофлота", могут быть, например, китайские компании,

– прогнозирует Богдан.

В то же время ожидать того, что Россия исчезнет из авиасообщений пока существуют схемы обхода санкций и схемы серого импорта, не стоит. Хотя проблем в отрасли будет только увеличиваться: в частности стоит ожидать очередного подорожания стоимости владения самолетами, а следовательно, подорожание стоимости перевозок внутри страны.

Также закрытие дотационных рейсов, первая волна закрытия которых уже состоялась в 2023 году. Соответственно, это ухудшит сообщение Москвы с отдаленными городами России и наоборот.

Не стоит забывать и о том, что авиационный флот России продолжает стареть. И если раньше Россия планировала до 2030 – 2035 годов заменить чуть ли не треть всех западных авиалайнеров (говорилось о где-то почти 230 самолетах), то в период с 2022 по 2025 год удалось заменить лишь 13 самолетов из 120 запланированных на этот период.

А такие проекты, как самолеты Sukhoi Superjet, которым для россиян является символом возрождения авиастроения, являются мертворожденными из-за критической зависимости от западных компонентов.

Например, как передает "Украинский институт будущего", за 11 месяцев 2024 года независимые источники насчитали 208 инцидентов, около 90 из них – отказа двигателей и шасси.

Зато новости о продаже акций "Аэрофлота" отражают дефицит бюджета. И это признак фискального стресса государства и ограниченной стоимости актива, а не неплатежеспособности перевозчика.

Кроме того, программа импортозамещения в российской гражданской авиации постепенно сбавляет свои амбиции. Если изначально речь шла о более 1 000 новых самолетов до 2030 года, позже план скорректировали до 994 машин.

Сейчас ожидаем сокращения парка. "Росавиация" закладывает выбытие до 30% флота до 2030 года,

– говорит Анатолий Амелин, исполнительный директор и соучредитель "Украинского института будущего".

Почему гражданская авиация Россия приходит в упадок, а военный сегмент в отрасли наоборот растет

Интересно, что по данным Федеральной службы госстатистики, как пишут в Bloomberg, производство в авиационной отрасли в апреле этого года якобы выросло на 117%. Для сравнения средний темп роста в авиаотрасли в 2025 году составил 68%.

Впрочем, такой рост прежде всего касается военного сегмента этой отрасли, ведь скачок производства связан с большим спросом на беспилотники, которые Россия использует в войне против Украины.

Дело в том, что FPV-дроны стали доминирующим фактором наземных боев на сегодня, говорит старший научный сотрудник по военной авиации Международного института стратегических исследований Дуглас Барри. А беспилотники большой дальности дали Кремлю возможность компенсировать небольшой запас крылатых ракет и поддерживать частоту российских ударов по критической инфраструктуре Украины.

Рост военного сегмента в авиационной отрасли имеет еще и экономический эффект, ведь возможность наращивать производство танков и дорогой бронетехники ограничены из-за экономических трудностей. Например, официальные данные свидетельствуют о том, что рост в этих секторах замедлился до 4 – 5% против примерно 30% в предыдущие годы.

А вот дешевые беспилотники остаются одним из секторов, где можно быстро нарастить объемы производства. В начале года главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Россия производит более 400 дальнобойных дронов ежесуточно.