Какие лимиты на топливо в "ЛНР"
После Крыма лимиты на топливо объявили во временно оккупированной Луганщине, сообщает российская служба ВВС.
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Оккупационные власти так называемой "ЛНР" сообщили, частные лица могут заправить на АЗС региона отныне не более 20 литров в сутки.
Ограничения коснулись различных видов горючего:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- бензина марки АИ-95;
- бензина АИ-92;
- а также дизельного топлива
Запрещено не только заправлять автомобили, но отпускать топливо в канистры сверх нормы в сутки...
В то же время оккупационная власть не признает, что дефицит возник из-за ударов Украины по российским хранилищам, НПЗ и бензовозах, а придумала отговорку о росте спроса.
С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также принимая во внимание рост спроса со стороны населения за последние несколько дней, существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина и дизельного топлива – не более 20 литров,
– заявили в "правительстве ЛНР".
Где в России ввели ограничения
Однако проблемы с топливом распространились далеко за пределы оккупированных территорий. По данным рос СМИ в Курской и Белгородской областях России тоже начали лимитировать продажи бензина.
Ограничения прежде всего касаются автозаправочных станций сети "Роснефти". По словам жителей этих регионов, заправки категорически не хотят заправлять машины до полного.
- На Белгородщине АЗС отказываются отпускать водителям бензин АИ-92 в канистры.
- В Курской области не хотят наливать в машины более 20 литров бензина АИ-95 и тоже не отпускают АИ-92 в канистры.
Объясняют такие ограничения неким "внутренним запретом", который "Роснефть" якобы ввела внутри своей сети.
Более того, лимиты на топливо добрались даже до Санкт-Петербурга. Российские телеграмм-каналы сообщают, что в городе АЗС отпускают не более 50 литров бензина на одного покупателя, а на некоторых заправках ощущаются перебои с поставками топлива.
Важно! Дефицит топлива в России растет из-за активных атак Сил обороны Украины на нефтеперерабатывающие заводы и топливную инфраструктуру России, а также логистику в глубоком тылу. В результате около четверти мощностей по нефтепереработке остановилось тогда как сезонный спрос на топливо только растет.
Напомним, в России накануне летнего сезона начался дефицит бензина, когда традиционно растет спрос на топливо. Острая ситуация наблюдается с маркой АИ-95, спрос на которую на биржах в некоторые периоды превышает доступные объемы более чем в десять раз.
В Севастополе оккупационная администрация ввела ограничения на продажу горючего, разрешив отпускать не более 20 литров бензина на одного покупателя или одно транспортное средство.
Впоследствии в Крыму "власть" сообщила, что продажа бензина АИ-95 на АЗС сетей ATAN и ТЭС будет осуществляться исключительно по талонам. В то же время АИ-92 позволяют отпускать в пределах не более 20 литров на один автомобиль, а заправка в канистры полностью запрещена.
Дефицит автомобильного топлива начал распространяться и на столичный регион России. В Новой Москве на автозаправочных станциях начали появляться объявления о новых ограничениях: продажа бензина – до 60 литров в одни руки, а дизельного топлива – до 100 литров.