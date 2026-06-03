Какие лимиты на топливо в "ЛНР"

После Крыма лимиты на топливо объявили во временно оккупированной Луганщине, сообщает российская служба ВВС.

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Оккупационные власти так называемой "ЛНР" сообщили, частные лица могут заправить на АЗС региона отныне не более 20 литров в сутки.

Ограничения коснулись различных видов горючего:

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бензина марки АИ-95;

бензина АИ-92;

а также дизельного топлива

Запрещено не только заправлять автомобили, но отпускать топливо в канистры сверх нормы в сутки...

В то же время оккупационная власть не признает, что дефицит возник из-за ударов Украины по российским хранилищам, НПЗ и бензовозах, а придумала отговорку о росте спроса.

С учетом тех запасов, которые есть сегодня в Луганской Народной Республике, а также принимая во внимание рост спроса со стороны населения за последние несколько дней, существует риск возникновения дефицита. Принято решение об ограничении отпуска бензина и дизельного топлива – не более 20 литров,

– заявили в "правительстве ЛНР".

Где в России ввели ограничения

Однако проблемы с топливом распространились далеко за пределы оккупированных территорий. По данным рос СМИ в Курской и Белгородской областях России тоже начали лимитировать продажи бензина.

Ограничения прежде всего касаются автозаправочных станций сети "Роснефти". По словам жителей этих регионов, заправки категорически не хотят заправлять машины до полного.

На Белгородщине АЗС отказываются отпускать водителям бензин АИ-92 в канистры.

В Курской области не хотят наливать в машины более 20 литров бензина АИ-95 и тоже не отпускают АИ-92 в канистры.

Объясняют такие ограничения неким "внутренним запретом", который "Роснефть" якобы ввела внутри своей сети.

Более того, лимиты на топливо добрались даже до Санкт-Петербурга. Российские телеграмм-каналы сообщают, что в городе АЗС отпускают не более 50 литров бензина на одного покупателя, а на некоторых заправках ощущаются перебои с поставками топлива.

Важно! Дефицит топлива в России растет из-за активных атак Сил обороны Украины на нефтеперерабатывающие заводы и топливную инфраструктуру России, а также логистику в глубоком тылу. В результате около четверти мощностей по нефтепереработке остановилось тогда как сезонный спрос на топливо только растет.